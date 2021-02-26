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GeriGündem Türk bilim adamları kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı
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Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 16:28 | 

Türk bilim adamları kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde yapılan bilimsel çalışmayla, kudret narının kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırdığı kanıtlandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, hayvan deneylerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, “Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yılda bir kere yetişen bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık” dedi.

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