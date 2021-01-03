Türk babanın İtalyan anneyle velayet mücadelesi

“Oğlumun sünnet olmasını, dilimizi, dinimizi öğrenmesini istiyordum. Bu benim bir insan olarak en büyük hakkımdı. Ben nasıl çocuğuma dilimi öğretmem? Ben nasıl babası olarak kendi evladımı kendi kültürümde yetiştiremem. Bu bir asimile çalışması değil de nedir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çerçevesinde her bir insanın dil, din ve vicdan özgürlüğü varken, benim ana dilim olan Türkçeyi konuşmam nedeniyle asimile edilmeye çalışmam insan haklarına karşı yapılmış bir ihlaldir.”