Türk Armin kimdir? Almanya'da başkanlık yarışını kaybeden Armin Laschet'in siyasi hayatı
Almanya’da Türklere yakınlığı nedeniyle aşırı sağcıların ‘Türk Armin’ dediği Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet CDU Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. 26 Eylül’deki Almanya seçimlerinde ikinci olan 'Türk Armin'in hayatı istifa kararının ardından gündeme geldi. Henüz 18 yaşındayken 1989 yılında CDU’ya üye olan Türk Armin, 2017 yılından bu yana Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Başbakanlığını yaptı. Peki, Türk Armin kimdir? İşte, Armin Laschet'in siyasi hayatı ve biyografisi.
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'Türk Armin' olarak bilinen Armin Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda ılımlı mesajlar veren Türk Armin, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum." ifadeleri ile dikkat çekmişti. 2011 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Avrupa baskısı için köşe yazıları yazan Laschet, hukuk diplomasını aldıktan sonra gazetecilik okudu ve bu alanda çalışmaya başladı.
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TÜRK ARMİN KİMDİR?
Armin Laschet, 18 Şubat 1961’de Almanya’nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde bir ev kadını ile madenci bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Hukuk öğrenimi gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra muhabir olarak çalıştı. Yıllarca Aachen Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Henüz 18 yaşındayken 1989 yılında CDU’ya üye oldu. 1994 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 1999 yılında da Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. 2017 yılından bu yana Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı. Bu yıl ocak ayında CDU Genel Başkanı seçilen Armin Laschet, 19 Nisan’da da Merkel sonrası CDU/CSU’nun başbakan adayı ilan edildi.
60 yaşındaki Laschet, hukuk ve siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra gazetecilik yaptı. 1999'dan itibaren 6 yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptı. Bu görevini 2005'e dek sürdürdü.
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İLK UYUM BAKANI
2005’te Almanya’nın ilk uyum bakanı olarak tarihe geçti ve o zamana kadar “Almanya bir göç ülkesi değil” diyen partisine karşı “Almanya’nın göçe ve yüzde 38’i 6 yaşın altında olan göçmen çocukların yükselmesine ihtiyacı var” dedi.
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HÜRRİYET YAZARIYDI
Armin Laschet 2011 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Avrupa baskılarında haftada bir gün toplumsal çeşitlilik üzerine köşe yazıları yazmaya başladı. İlk yazısında Türkiye’de kadınların Almanya ve Avrupa’dan çok daha fazla üst mevkilerde çalıştığına vurgu yaptı.
Hıristiyan Demokratları Almanya’da Alman vatandaşlığına geçerek önemli bir seçmen potansiyeli oluşturan Türk toplumunu özellikle dikkate almaya çağıran Laschet, bu politikasıyla parti içinde “Türk Armin” olarak anılmaya başlandı. Aşırı sağın bu adı biraz da onu kötülemek için kullandığı iddia edilmişti.
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TÜRKİYE’YE BAKIŞI
Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında çok sıkı bağların kurulmasını savundu. 2017’de Türk-Alman ilişkilerinin zor günler geçirdiği dönemde de Türkiye’nin önemini vurguladı ve 2019’da Düsseldorf’ta Alman Türk Ekonomi Günü’nde yaptığı konuşmada “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.