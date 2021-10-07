Türk Armin kimdir? Almanya'da başkanlık yarışını kaybeden Armin Laschet'in siyasi hayatı

TÜRK ARMİN KİMDİR? Armin Laschet, 18 Şubat 1961’de Almanya’nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde bir ev kadını ile madenci bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Hukuk öğrenimi gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra muhabir olarak çalıştı. Yıllarca Aachen Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.



Henüz 18 yaşındayken 1989 yılında CDU’ya üye oldu. 1994 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 1999 yılında da Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. 2017 yılından bu yana Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı. Bu yıl ocak ayında CDU Genel Başkanı seçilen Armin Laschet, 19 Nisan’da da Merkel sonrası CDU/CSU’nun başbakan adayı ilan edildi.



60 yaşındaki Laschet, hukuk ve siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra gazetecilik yaptı. 1999'dan itibaren 6 yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptı. Bu görevini 2005'e dek sürdürdü.