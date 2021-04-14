Turizmde kişiye özel tatil dönemi

"Geçtiğimiz yıla göre bu yıl villa rezervasyonlarında yüzde 60 doluluğa ulaştık. Yurt dışı rezervasyonları henüz tam başlamamasına rağmen villa tatili seçeneği, yerli turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Lüks villalarda günlük tatilin ücreti 1100 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kiralamalar ise en az 5 geceden başlıyor, haftalık yaklaşık 8 bin lira ile 50 bin lira arasında çeşitlilik gösteriyor. Yat rezervasyonlarında da benzer şekilde şimdiden yüzde 60-70 oranında takvimler kapandı. Geçen yıla göre yüzde 30 artış kaydedildi. Yat kiralama fiyatları haftalık 30 bin lira ile 120 bin lira arasında değişiyor."