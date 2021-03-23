Turizmciler yaz sezonuna hazır

Dünya gündeminde her gün büyük yer tutan korona salgının, özellikle anavatanından uzak insanlar için daha da zor geçtiğini belirten BETÜSAB Başkanı ve Kaya Reisen Temsilcisi Necati Kaya ise, şunları söyledi: “Turizm, insanları hayalleriyle, sevdikleriyle buluşturan, onların mutluluklarına katkı sunan özellikle Almanya gibi iklimi zor ülkelerde vazgeçilmezdir. Anavatanından, sevdiklerinden uzakta hep bir özlem içinde yaz tatilini bekleyen vatandaşlarımız, 2020’de yaşanan uçuş iptalleri ve karantina kararlarıyla, çok zor duygularla karşı karşıya kaldı. Son 1.5 yıldır devam eden belirsizlik, turizm sektörünü de derinden etkilediği. Zorunlu olmadığı sürece sokağa dahi çıkamaz hale gelen insanlar, doğal olarak seyahat de edemedi. Bir yandan moral kaybı yaşayan insanlar, krizle birlikte artan belirsizlik, işsizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıya ve üstelik yalnız kaldılar. Şu anda yolcularımıza bilet kesmek yerine, yeni gelişmeleri her gün telefonla onlara aktaran birer danışman gibi çalışır haldeyiz. Anavatana gitmek isteyen çok sayıda yolcu var, ancak uçmak için kararlı yolcu yok. Çünkü, ‘Yarın ne yaşayacağız, hangi yeni kararlar hayatlarımıza girecek?’ bilmiyoruz.”