Turizmciler yaz sezonuna hazır

PCR testi ve HES kodu uygulamaları, internet üzerinden satılan biletlerin iadesi, Türkiye’ye Haziran 2021’den itibaren başlaması planlanan direkt uçak seferleri... Almanya THY Acenteleri Birliği (ATAB) Başkanı Paşa Güven ile Berlin Türk Seyahat Acenteleri Birliği (BETÜSAB) Başkanı Necati Kaya, koronavirüs salgınında büyük kayba uğrayan turizm sektöründe yaşanan sorunları ve son gelişmeleri Hürriyet’e değerlendirdi.
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ATAB Başkanı ve Bizim Tur Acente Temsilcisi Paşa Güven, 2021 yaz sezonunda başkent Berlin’den Türkiye’ye 7 ayrı noktada gerçekleşen direkt seferlerin bu sene 9’a yükseldiğini söyledi. Bugün itibariyle THY olarak Berlin-İstanbul hattını günde iki seferle uçaksız bırakmadıklarını kaydeden Paşa Güven, “Ankara’yı Anadolu Jet üstlenmiş durumda, İzmir ve Antalya’yı da SunExpress üzerinden günlük talebi karşılayacak şekilde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Korona salgını nedeniyle 2020 senesinde yaşanılan belirsizlik ve iptal edilen seferlerin, 2021 sezonunda yaşanmaması için daha hazırlıklı olduklarını belirten Paşa Güven, “Haziran 2021’den itibaren THY ile Berlin’den Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Trabzon, Samsun, Adana, Antalya, İzmir’e direk uçuşlarımız başlıyor. Ülkemizin pek çok noktasına THY olarak direk sefer sayımız artırılırken, SunExpress, Anadolu Jet ve Pegasus ile de vatandaşlarımızı anavatanlarına en güvenli ve en hızlı şekilde kavuşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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2020 sezonunda iptal edilen seferler nedeniyle Almanya’daki acenteler olarak gece gündüz çalıştıklarını kaydeden ATAB Başkanı Paşa Güven, şöyle devam etti: “Ne kadar devam edebileceği hakkında hiçbir bilgimizin olmadığı çok zor bir dönemdi. Hava yolu şirketleri uçacak mı, korona kısıtlamaları ne kadar sürecek, satışı yapılan rezervasyonlara nasıl çözüm bulunacaktı? Planlanmış seferlerin iptali, biletlerin açığa alınması, saat başı değişen kararları yolculara anlatmak çok zordu ve ciddi eleman sıkıntısı yaşadık. Sonunda çözüm olarak yolcu biletleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar açığa alındı. Ancak bu çözümü yeterli bulmayan yolcular için THY, SunExpress ve Pegasus firmalarına ait biletler alış tarihi eski olandan başlayarak geri ödendi.”
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Dünya gündeminde her gün büyük yer tutan korona salgının, özellikle anavatanından uzak insanlar için daha da zor geçtiğini belirten BETÜSAB Başkanı ve Kaya Reisen Temsilcisi Necati Kaya ise, şunları söyledi: “Turizm, insanları hayalleriyle, sevdikleriyle buluşturan, onların mutluluklarına katkı sunan özellikle Almanya gibi iklimi zor ülkelerde vazgeçilmezdir. Anavatanından, sevdiklerinden uzakta hep bir özlem içinde yaz tatilini bekleyen vatandaşlarımız, 2020’de yaşanan uçuş iptalleri ve karantina kararlarıyla, çok zor duygularla karşı karşıya kaldı. Son 1.5 yıldır devam eden belirsizlik, turizm sektörünü de derinden etkilediği. Zorunlu olmadığı sürece sokağa dahi çıkamaz hale gelen insanlar, doğal olarak seyahat de edemedi. Bir yandan moral kaybı yaşayan insanlar, krizle birlikte artan belirsizlik, işsizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıya ve üstelik yalnız kaldılar. Şu anda yolcularımıza bilet kesmek yerine, yeni gelişmeleri her gün telefonla onlara aktaran birer danışman gibi çalışır haldeyiz. Anavatana gitmek isteyen çok sayıda yolcu var, ancak uçmak için kararlı yolcu yok. Çünkü, ‘Yarın ne yaşayacağız, hangi yeni kararlar hayatlarımıza girecek?’ bilmiyoruz.”
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Türkiye’ye uçuş öncesinde 72 saat geçerliliği olan PCR testinin 15 Nisan’a kadar yeniden uzatıldı. 15 Mart’tan itibaren de HES kodu uygulamasına geçildi. PCR testi Almanya’dan giden 4 kişilik bir aile için ortalama 200 euro gibi ekstra bir maliyete neden oluyor. Yolcularımıza HES kodu uygulamasını yaptırmaları gerektiğini söylediğimizde ise ‘Bunu neden istiyorlar?’ diyen müşterilerimizin sayısı çok. Bu formları doldurma işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, önce yolcumuzun biletini kesiyoruz, sonra da HES kodu bilgilerini tamamlıyoruz.”
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“Son 1.5 yıldır tatil yapmayan insanların tercihlerinin 2021 yaz sezonunda yoğun şekilde Türkiye olacağını bekliyoruz. Geçmiş yıllarda mart-nisan ayları yaz tatili için her gün rezervasyon yaparken, şu anda sadece telefonla bilgi veriyoruz. Müşteriler bilet almakta kararsız kaldıkça, uçak sefer sayıları da sınırlı tutuluyor. Okulların kapanmasıyla birlikte bu sene yoğun bir yaz sezonu bekliyoruz. Türkiye’ye gidecek yolcularımızın konforlu bir tatil yapabilmeleri için, uçak firmaları ve oteller hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Ancak vatandaşlarımız şu anda gereken rezervasyonları yapmazsa, yaz aylarında arz-talep ilişkisi nedeniyle yüksek fiyatlarla karşılaşabilirler. O nedenle bilet almakta geç kalmamalarını özellikle öneriyoruz. Türk seyahat acenteleri olarak bizler 2021 yaz sezonuna hazırız.”İnternet üzerinden bilet alan yolcuların, herhangi bir nedenden dolayı erteleme, açığa alma ya da para iadesi konularında acentelerden yoğun yardım taleplerine de dikkati çeken Kaya, “Acente üzerinden kesilmemiş biletlere bizlerin müdahale etmesi imkânsız. Bu durumu yolculara anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için, acenteleri tercih etmelerini, olası erteleme, açığa alma, iade durumlarında gereken desteği rahatlıkla alabileceklerini özellikle belirtmek isterim” dedi.