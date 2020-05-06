Turizm ne zaman başlıyor 2020? Yaz tatilinde oteller ne zaman açılacak? Bakan Ersoy duyurdu
Korona virüsünde normalleşme takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli oldu. Ülke genelinde corona virüs tedbirlerinin kademeleri olarak azaltılmasının gündeme gelmesiyle beraber, gözler turizm sektörünün başlayacağı tarihe çevrildi. İç ve dış turizmin başlaması öngörülen tarih beklenirken, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklamada bulundu. Peki, Turizm ne zaman başlayacak? Yaz tatilinde oteller ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Turizm ne zaman başlıyor? sorusu hem turizmciler hem de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin normalleşme takvimininin açıklanmasının ardından, otellerin açılacağı tarihle ilgili detaylar merak edilirken, Bakan Ersoy, turizm sezonuyla ilgili "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi. İşte, oteller ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını araştıranlar için detaylar...
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BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Ersoy, 15 Nisan'ın çok kritik bir tarih olduğuna, dünyanın ve Türkiye'nin bu tarihe ne şekilde gireceğinin önemine işaret etti.
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TURİZM SEKTÖRÜ NE ZAMAN BAŞLAR?
Turizm sezonunun ertelenmesine ilişkin Ersoy, "Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. Ramazan Bayramı bizim için başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz." diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki rezervasyon iptallerine ilişkin soruya karşılık Ersoy, 2020 sezonuna çok ciddi şekilde hazırlık yapıldığını, Türkiye'nin turizm sektörü olarak dünya genelinde en yoğun tanıtım kampanyası yapan ülke olduğunu söyledi.
Bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, yurt dışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye'nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi.
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Yurt dışındaki tur operatörlerinin verdiği bilgiyi paylaşan Ersoy, "Az sayıda satış başladı ve orada da Türkiye satışları diğer ülkelerle kıyaslandığında 'açık ara ileri' diyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman sevindirici." dedi.
Bakan Ersoy, Türkiye'ye yolcu tedariği yapan ülkelerdeki düzelme ile birlikte hızlı bir şekilde kaybedilen sayıların tekrar yukarıya çıkacağını ifade etti. Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramı'na tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak. Yani önce içerideki hareketlenmeler başlayacak." ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan destek paketinden kültür ve turizm alanında kimlerin faydalanacağına ilişkin bilgi veren Ersoy, paydaşlar için sektöre dönük yapılan çalışmaları anlattı.
Maliye ve Hazine bakanlıklarının ve ilgili bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığıyla koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Ersoy, ilk etapta vergi ödevinin ötelenmesi maddesinin geçtiğini söyledi.
Ersoy, finansman konusunda sıkıntı olduğunu, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu limitlerinin arttırıldığını dile getirdi.
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Rutin Kredi Garanti Fonu kredilendirmesinin dışında döviz getirici işlem yapan seyahat acenteleri ve konaklama sektörü için döviz getirici Eximbank kredilerinin bulunduğunu, bunlara ilave limitler sağlandığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:
"Devletin Kredi Garanti Fonu kefalet oranı yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı, yani tamamına kefil oluyor. Siz eğer döviz getirici bir işlem yapıyorsanız ki seyahat acenteleri ve konaklama sektörü bundan yararlanabiliyor. Burada yüzde 100'e çıkıyor kefalet oranı. Bunlarla ilgili yeni bir limit tanımlaması da yapıldı. Pazartesi gününden itibaren Eximbank ve Kredi Garanti Fonu ile anlaşmalı protokollü bankalar da bu finansmanın kullanımına başlayacak.
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Kredi paketi oluşturduklarını aktaran Ersoy, "Otellere avans geri ödeme kredisi diye bir kredi veriyoruz. Bu kredi ile acentelerin yapamadıkları avans ödemelerini yapmalarını sağlıyoruz. 6 aylık bir kredi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na direk başvuruluyor. 27 Mart ve öncesi, acentelerden bu otellere yapılmış ödemelerin, avansların geri ödenmesine olanak sağlayan bir kredi paketi. İki haftalık bir başvuru süresi var, pazartesi günü başladı. 2 hafta içinde başvuruları toplayacağız hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.