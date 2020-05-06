Turizm ne zaman başlıyor 2020? Yaz tatilinde oteller ne zaman açılacak? Bakan Ersoy duyurdu

Rutin Kredi Garanti Fonu kredilendirmesinin dışında döviz getirici işlem yapan seyahat acenteleri ve konaklama sektörü için döviz getirici Eximbank kredilerinin bulunduğunu, bunlara ilave limitler sağlandığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:



"Devletin Kredi Garanti Fonu kefalet oranı yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı, yani tamamına kefil oluyor. Siz eğer döviz getirici bir işlem yapıyorsanız ki seyahat acenteleri ve konaklama sektörü bundan yararlanabiliyor. Burada yüzde 100'e çıkıyor kefalet oranı. Bunlarla ilgili yeni bir limit tanımlaması da yapıldı. Pazartesi gününden itibaren Eximbank ve Kredi Garanti Fonu ile anlaşmalı protokollü bankalar da bu finansmanın kullanımına başlayacak.