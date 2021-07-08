Gündem Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA) Haber Giriş: 08 Temmuz 2021 - 14:24 | 08 Temmuz 2021 - 14:24

Turizm merkezi aşılamada ilk sırayı aldı! Akın ettiler

Koronavirüs salgınında normalleşmeye dönülmesinin ardından Muğla'da aşılamada yüzde 79,8'lik orana ulaşılması, Bodrum'a ilgiyi ve talebi artırdı. Vali Orhan Tavlı, birçok noktada randevulu ya da randevusuz aşı uygulaması sayesinde aşılamada önemli bir ivme yakaladıklarını belirtirtti. Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise, ''Temmuz ve ağustos aylarında bize bağlı olan otellerimizin tamamı dolu. Rezervasyon ve talep olarak baktığımızda bu yıl, 2019 yılının üzerinde bir rakam beklemekteyiz." dedi.