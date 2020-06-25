Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir.



Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid­19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.



Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.



İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.



İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.



Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.