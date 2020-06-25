Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır?
65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen turizm amaçlı seyahat izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine duyuruldu. Belge için 65 yaş üstü vatandaşlar, kaymakamlıklara, valiliklere gitmeye gerek kalmadan izinlerini alabilecek. Bu sayede tatil için farklı bir şehre gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar işlemlerini kolayca tamamlayarak yola çıkabilecek. Peki, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi 65 yaş üstü vatandaşlar için otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak olan seyahatlerde kullanılabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. Peki, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nasıl alınacak? İşte, o detaylar
TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda eDevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
Başvuru koşullarının devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecektir.
Vatandaşlar;
· Otel tatili için rezervasyon belgelerini,
· Yazlık/devremülk için tapu örneklerini,
· Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,
· Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.
Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.