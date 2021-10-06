Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? İşte Kuruluş Osman'ıın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy hakkında bilgiler
Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun’un hayat verdiği Turgut Alp’i bu kez Rüzgar Aksoy canlandıracak. Peki, Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? İşte Kuruluş Osman'ıın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy hakkında bilgiler…
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1
Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.
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Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
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RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi. Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.