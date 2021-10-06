Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? İşte Kuruluş Osman'ıın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy hakkında bilgiler

Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.