Turgut Alp kimdir, hangi dönemde yaşadı? İşte Turgut Alp'in tarihteki yeri
Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen Turgut Alp, Kuruluş Osman dizisiyle birlikte bir kez daha merak konusu oldu. Osman Bey’in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp, İnegöl’ün fethinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Peki, Turgut Alp kimdir, hangi dönemde yaşadı?
Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi. Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi. Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.