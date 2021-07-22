Turgay Yıldız kimdir, kaç yaşında vefat etti?... Turgay Yıldız'ın biyografisi

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, haziran ayında İstanbul'da kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.