Turgay Yıldız kimdir, kaç yaşında vefat etti?... Turgay Yıldız'ın biyografisi
Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve yapımcılığı da yapan Yıldız, bir süre önce kalp spazmı geçirmişti.
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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, haziran ayında İstanbul'da kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.
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Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.
1994-1999 yılları arasında Flash TV’de ‘Nargile Kahvesi’, ‘Sabah Kahvesi’, ‘Bizim Bakkal’, ‘Akşam Tıraşı’, ‘Düm Teke Tek’ adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı.
1997 yılında Show TV’de yayınlanan ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizide oyunculuk yaptı.
TRT Ankara Televizyonu’nun hazırladığı ‘Umutla Yaşamak’ adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.
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BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız’ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.