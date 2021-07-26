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GeriDünya Son dakika haberi! Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said ordu desteğiyle Başbakan Meşişi'yi görevden aldı
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Dünya
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 08:30 | 

Son dakika haberi! Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said ordu desteğiyle Başbakan Meşişi'yi görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Tunus Meclisindeki en büyük partinin lideri Gannuşi ise yaşlananları bir darbe girişimi olarak nitelendirdi ve halkı barışçıl gösteriler yapmak için sokağa çağırdı. Bir grup Tunuslu ise sokaklarda Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararı kutladı.

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