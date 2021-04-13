Tunceli’de ilk sahur ve iftar vakti saat kaçta? Tunceli sahur, imsak ve iftar saatleri

Tunceli imsak, sahur ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan orucunun başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İlk oruç 2021 yılında 13 Nisan’da tutulacak. Bu gece Müslümanlar sahura kalkacaklar. Tunceli'de ilk sahur için imsak vakti 04:14 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri



TUNCELİ'DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?



Tunceli'de ilk sahur için imsak vakti 04:14, iftar saati ise 19:04 olarak açıklandı. İşte Tunceli İmsakiye bilgileri…