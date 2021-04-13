Tunceli’de ilk sahur ve iftar vakti saat kaçta? Tunceli sahur, imsak ve iftar saatleri
Tunceli imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Tunceli İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Oruca imsak vakti ile beraber başlanacak. Peki, Tunceli'de ilk sahur saat kaçta? İşte imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri
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Tunceli imsak, sahur ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan orucunun başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İlk oruç 2021 yılında 13 Nisan’da tutulacak. Bu gece Müslümanlar sahura kalkacaklar. Tunceli'de ilk sahur için imsak vakti 04:14 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri
TUNCELİ'DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Tunceli'de ilk sahur için imsak vakti 04:14, iftar saati ise 19:04 olarak açıklandı. İşte Tunceli İmsakiye bilgileri…
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
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İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.
Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.