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Tunceli'de doğaseverler tarafından kayda alındı! Duygulandıran anlar: Yavrularının üzerine titriyor

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#Munzur Vadisi#Tunceli#Dağ Keçileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 11:19

Tunceli’nin Munzur Vadisi'nde, doğaseverlerin objektifine yansıyan görüntüler izleyenleri adeta etkiledi. Zorlu mevsim şartlarında yiyecek ve su arayışında olan dağ keçileri ile bir ayı ailesi, doğanın içindeki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.