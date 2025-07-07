Tunceli'de doğaseverler tarafından kayda alındı! Duygulandıran anlar: Yavrularının üzerine titriyor

İlk olarak doğal alanlarda buldukları besinlerle karınlarını doyurmaya çalışan ayı ailesi, bir süre sonra vatandaşlara aldırış etmeden çöp konteynerini devirdi.

Vatandaşlar, annenin yavrularına karşı son derece dikkatli olduğunu, yalnızca tehlike hissetmediği noktalara kadar onları yaklaştırdığını ifade etti. Özellikle anne ayının yavrularına gösterdiği ilgi ve koruma içgüdüsü, izleyenleri duygulandırdı.

Doğayla iç içe yaşayan bu canlıların, özellikle zorlu mevsim şartlarında zaman zaman yerleşim yerlerine yaklaşmak zorunda kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, yaban hayatının korunması ve gözlemlenmesi adına daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.