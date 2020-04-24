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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 14:56,

Tunceli ve Bitlis iftar vakti: Tunceli ve Bitlis iftar saat kaçta? İmsakiye 2020

Tunceli ve Bitlis iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Bitlis iftar saatleri ve Tunceli iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Tunceli ve Bitlis iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Tunceli ve Bitlis için iftar saatleri bilgileri

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Tunceli ve Bitlis iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Bitlis'te bugün iftar saat 19.03'te yapılacak. Tunceli'de ise iftar saati 19.15 olacak. İşte Tunceli ve Bitlis'te iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Tunceli ve Bitlis imsakiye bilgileri

TUNCELİ VE BİTLİS İMSAKİYE 2020

Hem Bitlis hem de Tunceli'nin imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

2BİTLİS İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

BİTLİS İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4619:0320:27*
225.04.202003:4419:0420:29
326.04.202003:4319:0520:30
427.04.202003:4119:0620:31
528.04.202003:3919:0720:33
629.04.202003:3819:0820:34
730.04.202003:3619:0920:35
801.05.202003:3519:1020:37
902.05.202003:3319:1120:38
1003.05.202003:3119:1220:39
1104.05.202003:3019:1320:41
1205.05.202003:2819:1420:42
1306.05.202003:2719:1520:43
1407.05.202003:2519:1520:44
1508.05.202003:2419:1620:46
1609.05.202003:2219:1720:47
1710.05.202003:2119:1820:48
1811.05.202003:1919:1920:50
1912.05.202003:1819:2020:51
2013.05.202003:1719:2120:52
2114.05.202003:1519:2220:54
2215.05.202003:1419:2320:55
2316.05.202003:1319:2420:56
2417.05.202003:1119:2520:58
2518.05.202003:1019:2520:59
2619.05.202003:0919:2621:00**
2720.05.202003:0819:2721:01
2821.05.202003:0619:2821:03
2922.05.202003:0519:2921:04
3023.05.202003:0419:3021:05


BİTLİS VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3TUNCELİ İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

TUNCELİ İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:5419:1520:40*
225.04.202003:5219:1620:41
326.04.202003:5019:1720:43
427.04.202003:4919:1820:44
528.04.202003:4719:1820:45
629.04.202003:4519:1920:47
730.04.202003:4419:2020:48
801.05.202003:4219:2120:49
902.05.202003:4019:2220:51
1003.05.202003:3919:2320:52
1104.05.202003:3719:2420:54
1205.05.202003:3519:2520:55
1306.05.202003:3419:2620:56
1407.05.202003:3219:2720:58
1508.05.202003:3119:2820:59
1609.05.202003:2919:2921:00
1710.05.202003:2819:3021:02
1811.05.202003:2619:3121:03
1912.05.202003:2519:3221:05
2013.05.202003:2319:3321:06
2114.05.202003:2219:3421:07
2215.05.202003:2119:3521:09
2316.05.202003:1919:3621:10
2417.05.202003:1819:3621:11
2518.05.202003:1719:3721:13
2619.05.202003:1519:3821:14**
2720.05.202003:1419:3921:15
2821.05.202003:1319:4021:17
2922.05.202003:1219:4121:18
3023.05.202003:1119:4221:19


TUNCELİ VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.Bakanlık tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre, ramazanda alınması gereken tedbirler de güncellendi.

- "Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı"

Ramazanda insanlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu ve bu durumun Kovid-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanan enfeksiyon kontrol önlemlerinde, dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler ve uyarılar şöyle:

"- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde bu ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilir.

- Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli. Oruç tutmanın Kovid-19 enfeksiyonu riskini artırdığıyla ilgili yapılmış çalışma bulunmuyor. Kovid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi bu konuda hekimlerine danışmalı.

- Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle ramazanda yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteğiyle faaliyetler yapılmalı.

- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar, porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı.

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- Dağıtımda görev alacak kişiler el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeli ve bu kişilerin kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemeler sağlanmalı. Bu kişiler, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemeli. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı.

- Dağıtım görevlileri yardımları, hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

- Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlenmemeli.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalı.

- İbadetler sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemeler kişiselleştirilmeli ve herkes kendisine ait malzemeyi kullanmalı.

- Ramazan ayı boyunca yapılacak zekat, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalı.

- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalı."

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