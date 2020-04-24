Tunceli ve Bitlis iftar vakti: Tunceli ve Bitlis iftar saat kaçta? İmsakiye 2020
Tunceli ve Bitlis iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Bitlis iftar saatleri ve Tunceli iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Tunceli ve Bitlis iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Tunceli ve Bitlis için iftar saatleri bilgileri
Tunceli ve Bitlis iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Bitlis'te bugün iftar saat 19.03'te yapılacak. Tunceli'de ise iftar saati 19.15 olacak. İşte Tunceli ve Bitlis'te iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Tunceli ve Bitlis imsakiye bilgileri
TUNCELİ VE BİTLİS İMSAKİYE 2020
Hem Bitlis hem de Tunceli'nin imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
BİTLİS İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:46
|19:03
|20:27*
|2
|25.04.2020
|03:44
|19:04
|20:29
|3
|26.04.2020
|03:43
|19:05
|20:30
|4
|27.04.2020
|03:41
|19:06
|20:31
|5
|28.04.2020
|03:39
|19:07
|20:33
|6
|29.04.2020
|03:38
|19:08
|20:34
|7
|30.04.2020
|03:36
|19:09
|20:35
|8
|01.05.2020
|03:35
|19:10
|20:37
|9
|02.05.2020
|03:33
|19:11
|20:38
|10
|03.05.2020
|03:31
|19:12
|20:39
|11
|04.05.2020
|03:30
|19:13
|20:41
|12
|05.05.2020
|03:28
|19:14
|20:42
|13
|06.05.2020
|03:27
|19:15
|20:43
|14
|07.05.2020
|03:25
|19:15
|20:44
|15
|08.05.2020
|03:24
|19:16
|20:46
|16
|09.05.2020
|03:22
|19:17
|20:47
|17
|10.05.2020
|03:21
|19:18
|20:48
|18
|11.05.2020
|03:19
|19:19
|20:50
|19
|12.05.2020
|03:18
|19:20
|20:51
|20
|13.05.2020
|03:17
|19:21
|20:52
|21
|14.05.2020
|03:15
|19:22
|20:54
|22
|15.05.2020
|03:14
|19:23
|20:55
|23
|16.05.2020
|03:13
|19:24
|20:56
|24
|17.05.2020
|03:11
|19:25
|20:58
|25
|18.05.2020
|03:10
|19:25
|20:59
|26
|19.05.2020
|03:09
|19:26
|21:00**
|27
|20.05.2020
|03:08
|19:27
|21:01
|28
|21.05.2020
|03:06
|19:28
|21:03
|29
|22.05.2020
|03:05
|19:29
|21:04
|30
|23.05.2020
|03:04
|19:30
|21:05
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TUNCELİ İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:54
|19:15
|20:40*
|2
|25.04.2020
|03:52
|19:16
|20:41
|3
|26.04.2020
|03:50
|19:17
|20:43
|4
|27.04.2020
|03:49
|19:18
|20:44
|5
|28.04.2020
|03:47
|19:18
|20:45
|6
|29.04.2020
|03:45
|19:19
|20:47
|7
|30.04.2020
|03:44
|19:20
|20:48
|8
|01.05.2020
|03:42
|19:21
|20:49
|9
|02.05.2020
|03:40
|19:22
|20:51
|10
|03.05.2020
|03:39
|19:23
|20:52
|11
|04.05.2020
|03:37
|19:24
|20:54
|12
|05.05.2020
|03:35
|19:25
|20:55
|13
|06.05.2020
|03:34
|19:26
|20:56
|14
|07.05.2020
|03:32
|19:27
|20:58
|15
|08.05.2020
|03:31
|19:28
|20:59
|16
|09.05.2020
|03:29
|19:29
|21:00
|17
|10.05.2020
|03:28
|19:30
|21:02
|18
|11.05.2020
|03:26
|19:31
|21:03
|19
|12.05.2020
|03:25
|19:32
|21:05
|20
|13.05.2020
|03:23
|19:33
|21:06
|21
|14.05.2020
|03:22
|19:34
|21:07
|22
|15.05.2020
|03:21
|19:35
|21:09
|23
|16.05.2020
|03:19
|19:36
|21:10
|24
|17.05.2020
|03:18
|19:36
|21:11
|25
|18.05.2020
|03:17
|19:37
|21:13
|26
|19.05.2020
|03:15
|19:38
|21:14**
|27
|20.05.2020
|03:14
|19:39
|21:15
|28
|21.05.2020
|03:13
|19:40
|21:17
|29
|22.05.2020
|03:12
|19:41
|21:18
|30
|23.05.2020
|03:11
|19:42
|21:19
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