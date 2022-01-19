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Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş son dakika kar tatili açıklaması!

#Kar Tatili#Tunceli Kayseri Ve Kahramanmaraş'ta Yarın Okullar Tatil Mi#20 Ocak Perşembe Kar Tatili

Bugün yoğun kar yağışının devam ettiği okullar valilik kararıyla tatil edilmişti. Yarın için de devam etmesi beklenen kar yağışı tatil araştırmalarına hız kazandırdı. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okullar yarın da tatil olacak mı, Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? İşte valiliklerden gelen yeni açıklamalar...

1/4Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraşta yarın okullar tatil mi 20 Ocak Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş son dakika kar tatili açıklaması

Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi sorusu okulların son haftasında öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için valilik 55 ilde okullarda tatil kararı almıştı. Peki, yoğun kar yağışının beklendiği illerden Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? İşte, 20 Ocak Tunceli, Kayseri ve Kahramanmaraş kar tatili açıklamaları...

2/4KAHRAMANMARAŞTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek. Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

3/4TUNCELİDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık İlçelerimizde) 20 Ocak 2022 Perşembe okullar 1 gün süreyle tatil" duyurusunda bulundu.

4/4KAYSERİDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri’nin Kocasinan, Develi, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmişti.

Vali Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, `Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerimizde eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır` ifadelerine yer verilmişti. Kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, valilikten Kayseri için 20 Ocak Perşembe tarihine ait herhangi bir açıklama gelmedi.

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