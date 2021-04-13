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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:40 | 

Tunceli İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Tunceli İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Tunceli iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Tunceli iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Tunceli iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Tunceli için iftar saatleri bilgileri

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Tunceli iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Tunceli'de iftar saati 18.57 olacak. İşte, Tunceli'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Tunceli imsakiye bilgileri

TUNCELİ İMSAKİYE 2021

Tunceli'nin imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Tunceli'nin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1419:0420:25*
214.04.202104:1219:0520:27
315.04.202104:1019:0620:28
416.04.202104:0819:0720:29
517.04.202104:0719:0820:30
618.04.202104:0519:0820:32
719.04.202104:0319:0920:33
820.04.202104:0119:1020:34
921.04.202103:5919:1120:36
1022.04.202103:5819:1220:37
1123.04.202103:5619:1320:38
1224.04.202103:5419:1420:40
1325.04.202103:5319:1520:41
1426.04.202103:5119:1620:42
1527.04.202103:4919:1720:44
1628.04.202103:4719:1820:45
1729.04.202103:4619:1920:46
1830.04.202103:4419:2020:48
1901.05.202103:4219:2120:49
2002.05.202103:4119:2220:50
2103.05.202103:3919:2320:52
2204.05.202103:3719:2420:53
2305.05.202103:3619:2520:55
2406.05.202103:3419:2620:56
2507.05.202103:3319:2720:57
2608.05.202103:3119:2820:59**
2709.05.202103:3019:2921:00
2810.05.202103:2819:3021:01
2911.05.202103:2719:3121:03
3012.05.202103:2519:3221:04***


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İftardan sahura kadar geçen sürede en az 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eda Honça Türe, genellikle Ramazanda yetersiz su tüketimi nedeniyle mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü gibi birçok olumsuz durumla karşılaşılabildiğini dile getirdi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eda Honça Türe, Ramazan Ayında su içmenin önemine dikkat çekerek, az içilmesi halinde meydana gelen sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

4

İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde minimum 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyen Türe, çay ve kahvenin susuzluğu giderdiği izlenimi verse de aslında iftara kadar olan sürede vücutta su kaybına neden olduğunu belirtti.

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