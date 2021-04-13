Tunceli İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Tunceli İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Tunceli iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Tunceli'de iftar saati 18.57 olacak. İşte, Tunceli'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Tunceli imsakiye bilgileri



TUNCELİ İMSAKİYE 2021



Tunceli'nin imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Tunceli'nin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.