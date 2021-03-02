Tunceli, Elazığ ve Malatya'da okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler için detaylar belli oldu
Okullar açılacak mı sorusu, Kabine Toplantısı sonrası Tunceli, Elazığ ve Malatya için belli oldu. Koronavirüs kısıtlamalarında alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düşük ve orta riskli illerde ise yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. İşte, Tunceli, Elazığ ve Malatya'da yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Tunceli, Elazığ ve Malatya'da okulların durumu Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 'Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır." dedi. Düşük ve yükse riskli illerde hangi sınıfların okula başlayacağı da açıklandı. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, başlanacak. Tunceli, Elazığ ve Malatya orta riskli iller arasında yer alıyor.
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Tuncali, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
Tuncali, Elazığ ve Malatya'da okullar belirli kriterlere göre açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
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Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) günOrtaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.
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Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."