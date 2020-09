Tuncel Kurtiz'in ölüm tarihi ne zaman? İşte Tuncel Kurtiz sözleri

TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ "Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!"



"Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatIe başIayan her şey ihanetIe biter.



"Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim."



"Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen..." "Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan insanım."



"Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.



"Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.



""Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.". "Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele..."



"Geçmişe takıIıp kaImak ne demek çok iyi biIirim. Artık orda oImayanı aramak ne demek cidden çok iyi biIirim."



"Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı."



"İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır!"



"Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanIık çare onun sevgisini öIdürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimaI, en son yoI ona ihanet etmektir."



"Bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekIer sana. Herkes doğasının gereğini yapar. Bin kere ihanet etseIer sana çaresi yok bin kere gidersin yanIarına."



"Rüya gerçeğe ne kadar yakın oIursa, uyandıktan sonra duyuIan acı da o kadar büyük oIur."