Tuncel Kurtiz'in ölüm tarihi ne zaman? İşte Tuncel Kurtiz sözleri

Ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye dönerek 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de "Asi" adlı dizide rol aldı
Bir televizyon kanalı için 2010 yılında Balıkesir Edremit ilçesi Çamlıbel köyündeki butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak "Tuncel Kurtiz ve Dostları" adlı bir program yapan Kurtiz, aynı yıl "Hayat" belgeselini de seslendirdi.
"Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Ebussuud Efendi" karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Kurtiz, çok sayıda ödülün de sahibi oldu.
Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.
Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo", 1986 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı", 1994 Altın Portakal Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2002 Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2008 İtalya Taormina Film Festivali'nde "Sanat", Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 15. Altın Koza Film Festivali'nde "Usta Oyuncu" ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü.
Menend Kurtiz ile evli olan, Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu bulunan sanatçı, İstanbul Etiler'deki evinde 27 Eylül 2013'te düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Kurtiz'in cenazesi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde toprağa verildi.
Sahne aldığı tiyatro oyunlarından bazıları:
"Çok Tuhaf Soruşturma, Şeyh Bedrettin, Keşanlı Ali Destanı, Kaplan ve Daktilolar, Yolcu, Kalbin Sesi, Martı, Altın Yumruk, Ayı Masalı, Şahane Züğürtler, Zafer Madalyası."
Rol aldığı filmlerden bazıları:
"Son Kuşlar, Ben Öldükçe Yaşarım, Silahların Kanunu, Karanlıkta Vuruşanlar, Hudutların Kanunu, Çirkin Kral, Krallar Ölmez, Umut, Otobüs, Kanal, Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde, Ağrı'ya Dönüş, Bir Aşk Uğruna, Usta Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata, Işıklar Sönmesin, İstanbul Kanatlarımın Altında, Akrebin Yolculuğu, Hoşçakal Yarın, O da Beni Seviyor, Şellale, İnat Hikayeleri, Yaşamın Kıyısında, Lal, Güz Sancısı, Kayıp Armağan, Siyah Beyaz."