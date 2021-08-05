Tunahan Ak MasterChef'ten elendi mi? Tanıtımda gözyaşlarını tutamadı
MasterChef'in 5 Ağustos tarihli tanıtımı ardından Tunahan Ak'ın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Ana yarışmacılar arasına katılmak için mücadele eden Tunahan Ak'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görülüyor. Peki, Tunahan Ak MasterChef'ten elendi mi?
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MasterChef ana kadrosunu belirlemeye devam ederken yarışmanın yeni tanıtımı kafalarda soru işareti bıraktı. Yarışmanın en genç isimlerinden Tunahan Ak'ın bir anda yemek yapmayı bırakması tanıtıma damga vurdu.
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Sinirlerinin bozulduğunu ifade eden Tunahan Ak’ın “Arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum ama… Kendimden utanıyorum” dediği görülüyor.
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Yarışmaya 2 evet ile kabul edilen Tunahan Ak'ın elenip elenmediği 5 Ağustos tarihli bölümde netleşecek.