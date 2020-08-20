Tuna-1 ve Kıyıköy nerede? Tuna 1 bölgesiyle ilgili detaylar
Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen ay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında 'Tuna-1' bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Türkiye'nin Karadeniz'de başladığı sondaj çalışmaları ile Kıyıköy ve Tuna-1 bölgesi de gündeme geldi. Haberler ardından Tuna-1 ve Kıyıköy ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Tuna-1 ve Kıyıköy nerede?
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Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede ve Kıyıköy’de sondaj faaliyetini sürdürüyor. Peki, Tuna-1 ve Kıyıköy nerede? İşte Tuna 1 bölgesi ve Kıyıköy’ün konumuyla ilgili detaylar...
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TUNA-1 BÖLGESİ HAKKINDA
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.
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KIYIKÖY NEREDE?
Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.
Kıyıköy (Midye) Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz’e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.