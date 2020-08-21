Tuna 1 kuyusu nerede? Doğal gaz açıklaması ardından Tuna 1 lokasyonu merak konusu oldu
Doğal gaz açıklaması ardından Tuna 1 kuyusunun lokasyonu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada ''Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. ' açıklamasında bulundu. Peki, Tuna 1 kuyusu nerede?
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Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede ve Kıyıköy’de sondaj faaliyetini sürdürüyor. Fatih sismik araştırma gemimiz, haziran ayında Karadeniz’de arama faaliyetlerine başladı.Karadeniz’e komşu ülkelerden olan Romanya, Tuna blokunda yıllardır doğalgaz çıkarıyor. Romanya’nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamı buradan karşılanıyor. Tuna bloku; Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın deniz yetki alanlarının birleştiği noktada yer alıyor. Peki, Tuna-1 ve Kıyıköy nerede? İşte Tuna 1 bölgesi ve Kıyıköy’ün konumuyla ilgili detaylar...
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TUNA-1 NEREDE?
Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.
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KIYIKÖY NEREDE?
Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.
Kıyıköy (Midye) Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz’e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.