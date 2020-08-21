Tuna 1 kuyusu nerede? Doğal gaz açıklaması ardından Tuna 1 lokasyonu merak konusu oldu

KIYIKÖY NEREDE? Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.



Kıyıköy (Midye) Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz’e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.