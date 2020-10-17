Tuna 1 kuyusu nerede? İşte yeni doğalgaz rezervinin bulunduğu Tuna-1 lokasyonu ve doğalgaz rezervi miktarı

'Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmak' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi.



Erdoğan, "Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi." ifadesini kullandı.



"Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."



"Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık." ifadesini kullandı.



"Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur." diye konuşan Erdoğan, şunları söyledi:



Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.



Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.



Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.



Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.



Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."