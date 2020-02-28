Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor... Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede

Bu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından yazdıkları notlarla dile getirdi...Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.Dualar sadece MehmetçiğeYüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.Milletimizin başı sağ olsun.Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.Çok çok üzgünüm. Haberi aldığımdan beri tüm şehitlerimizin geride kalan ailelerini düşünüyorum... Yüreklerine ateş düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsunÇok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.Acımız çok büyük ... Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun ..İREM DERİCİBaşımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN… Önce VATANAllah'ım sen Şehitlerimize rahmet, yaralı yiğitlerimize şifa ver. Kelimeler kifayetsiz şu an. Milletimizin başı sağ olsun! Hangi görüşten olursak olalım, kenetlen ey halkım!Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsunYazacak söyleyecek bir şey yok... Yüreğimiz yandı... Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver..Çok şehidimiz var. Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok. Mekanlarınız cennet olsun dışında.Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun inşAllah ... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah Milletimizin ve Ordumuzun yardımcısı olsun.