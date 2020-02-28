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Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 07:51, /

Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor... Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı.

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1

Bu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından yazdıkları notlarla dile getirdi...

2ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

3DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Dualar sadece Mehmetçiğe

4ÜMİT BESEN

ÜMİT BESEN

Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.

5EROL EVGİN

EROL EVGİN

Milletimizin başı sağ olsun.

6BEYAZIT ÖZTÜRK

BEYAZIT ÖZTÜRK

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.

7DİDEM ÜZEL

DİDEM ÜZEL

Çok çok üzgünüm. Haberi aldığımdan beri tüm şehitlerimizin geride kalan ailelerini düşünüyorum... Yüreklerine ateş düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun

8ŞAHAN GÖKBAKAR

ŞAHAN GÖKBAKAR

Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.

9HAKAN URAL

HAKAN URAL

Acımız çok büyük ... Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun ..

10

İREM DERİCİBaşımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...

11SİNAN AKÇIL

SİNAN AKÇIL

Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN… Önce VATAN

12İSMAİL BAKİ

İSMAİL BAKİ

Allah'ım sen Şehitlerimize rahmet, yaralı yiğitlerimize şifa ver. Kelimeler kifayetsiz şu an. Milletimizin başı sağ olsun! Hangi görüşten olursak olalım, kenetlen ey halkım!

13DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun

14SARP AKKAYA

SARP AKKAYA

Yazacak söyleyecek bir şey yok... Yüreğimiz yandı... Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

15BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver..

16MURAT KEKİLLİ

MURAT KEKİLLİ

Çok şehidimiz var. Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok. Mekanlarınız cennet olsun dışında.

17İDO TATLISES

İDO TATLISES

Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun inşAllah ... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah Milletimizin ve Ordumuzun yardımcısı olsun.

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