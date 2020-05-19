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AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 20:26,

Tüm Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümünde Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere taşındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

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Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

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İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.

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Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi korna çalarak kutlamalara katıldı.

6STATLAR DA AYDINLATILDI
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STATLAR DA AYDINLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da İstanbul'daki statlar da aydınlatılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı ve ekrandan Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafları gösterildi.

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Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.

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9ANTALYADA DENİZDE 100ER METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
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ANTALYA'DA DENİZDE 100'ER METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, denizde 3 teknede 100’er metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Teknelerden yükselen marşlar ve yanan meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken, Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından tekneleri selamladı.

10HAVUZ BAŞINDA MEŞALELİ 19 MAYIS COŞKUSU
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HAVUZ BAŞINDA MEŞALELİ 19 MAYIS COŞKUSU

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nın 101’inci yılı coşkuyla kutlandı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlarına çıkan Antalyalılar, İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu. Kutlamalar sırasında havai fişekler atılırken, meşaleler yakıldı.

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12ANKARA
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ANKARA

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14BALIKESİR
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BALIKESİR

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16BOLU
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BOLU

Bolu'da, Kırgızistan'dan gelen 146 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulduğu yurtta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

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18BURDUR
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BURDUR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesindeki yurtta düzenlenen etkinlik kapsamında Yurt Müdürü Mustafa Özçelik, yurt personeli ve güvenlik kuvvetleri yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyup, saat 19.19'da saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

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Karantinada bulunan vatandaşlar da odalarının pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak etkinliğe katıldı.

20ÇANAKKALE
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ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında demirleyen Deniz Kuvvetleri'ne ait F245 borda numaralı 'TCG Oruç Reis' savaş gemisinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı nedeniyle saat 19.19’da İstiklal Marşı okundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma Römorkörleri personeli de Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

21ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
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ÇAPA TIP FAKÜLTESİ

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları hastane bahçesinde sosyal mesafeye uyarak İstiklal Marşı okudu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

22DÜZCE
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DÜZCE

23ADANA
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ADANA

Adana'da polis ekipleri, Taşköprü üzerinde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

24MİLLİ SPORCULAR
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MİLLİ SPORCULAR

Antalya'da aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, paralimpik halterci Faruk Öztürk'ün de yer aldığı 20 sporcu, saat 19.19'da salonda Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu.

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