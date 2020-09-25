Tüm sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye'de yüz yüze eğitim, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül'de başladı, diğer sınıflar ise EBA üzerinden uzaktan eğitimini sürdürüyor. Peki, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz günlerde ortaokullar ve liselerin vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçilebileceğini işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalar…
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Selçuk, sınavların nasıl yapılacağı sorusunu da yanıtsız bırakmadı.
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ÖNCELİKLİ GRUP 2. SINIFLAR
“Yüz yüze eğitimde 2. sınıflar ikinci sırada mı?” sorusu üzerine Selçuk, Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.Önce gelenler küçük yaşlar.” ifadesini kullandı.
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“AŞAMA AŞAMA GİDELİM İSTİYORUZ”
Daha öncede okulların kademeli olarak açılması yönünde bir değerlendirme olduğunu söyleyen Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:
Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
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LİSELER AÇILACAK MI?
Liselerin durumuna da değinen Selçuk, “Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz. Okulun şöyle bir işlevi var... Okul stabil bir atmosfer oluşturuyor, sosyal hareketlilikler azalıyor. Böyle baktığımızda tüm öğrencilerimizin gelmesinin avantajı da var. Ama emin olun, bu riski azalttıkça emin olduğumuz grupları açacağız. 8. ve 12. sınıflara cumartesi - pazar özel kanal açtık.” açıklamasında bulundu.