MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTüm illerin sahur saatleri 21 Mayıs 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri
GeriGündem Tüm illerin sahur saatleri 21 Mayıs 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 02:06,

Tüm illerin sahur saatleri 21 Mayıs 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri

Sahut vakitleri bilgisi Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Tüm illerin sahur vakitleri 21 Mayıs imsak ve sahur vakitleri takviminden öğreniliyor. 23 Nisan'da başlayan Ramazan ayının son günlerine doğru gelirken, yarınki orucuna niyet etmek üzere sahur yemeğine kalkacak olan vatandaşlar, 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya ve diğer illerde sahur vaktine ne kadar kaldı? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte, tüm illerin 21 Mayıs sahur saatleri bilgisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın son günleri yaklaştı. Bayram hazırlıkları devam ederken, 21 Mayıs sahur saatleri de tüm illerde, saatlerin ilerlemesiyle beraber araştırmalarda yer aldı. 81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerini sorguluyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı? Ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre tüm illerin sahur saatleri ve imsak vakitleri...

2SAHUR SAAT KAÇTA
Abone Olgoogle-news

SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.

Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 21 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;

İSTANBUL: 03:44

ANKARA: 03:35

İZMİR: 04:06

Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..

Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

3ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR
Abone Olgoogle-news

ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..

4
Abone Olgoogle-news

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

5SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ
Abone Olgoogle-news

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi