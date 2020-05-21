Tüm illerin sahur saatleri 21 Mayıs 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri
Sahut vakitleri bilgisi Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Tüm illerin sahur vakitleri 21 Mayıs imsak ve sahur vakitleri takviminden öğreniliyor. 23 Nisan'da başlayan Ramazan ayının son günlerine doğru gelirken, yarınki orucuna niyet etmek üzere sahur yemeğine kalkacak olan vatandaşlar, 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya ve diğer illerde sahur vaktine ne kadar kaldı? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte, tüm illerin 21 Mayıs sahur saatleri bilgisi...
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın son günleri yaklaştı. Bayram hazırlıkları devam ederken, 21 Mayıs sahur saatleri de tüm illerde, saatlerin ilerlemesiyle beraber araştırmalarda yer aldı. 81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerini sorguluyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı? Ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre tüm illerin sahur saatleri ve imsak vakitleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 21 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 03:44
ANKARA: 03:35
İZMİR: 04:06
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.