Tüm illerin sahur saatleri 15 Mayıs 2020: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti bu gece ezan kaçta okunacak?
İl il sahur saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sahur vaktinin yaklaşmasıyla araştırmalarda yer aldı. Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 üzeriden il il sahur vakitleri bilgisi yayınlandı. 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ramazan'da her gece sahur saatleri bir kaç dakika değişiyor. Yaşadıkları illerde sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını almak isteyenler 15 Mayıs imsak vakitleri takviminden aradıkları bilgilere ulaşıyor. Peki, sahur vaktine ne kadar kaldı, sahura saat kaçta kalkılacak? İşte, Konya, Adana, Trabzon, Eskişehir, Diyarbakır, Bursa ve tüm illerin sahur vakitleri ve il il sahur saatleri imsakiyesi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sahur saat kaçta? sorusu, on bir ayın sultanı Ramazan'da en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Mayıs İmsak vakti ezanının okunmasına kısa süre kala, 81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerine yoğunlaştı. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. İşte, yarınki orucuna niyet etmek üzere sahur ne zaman sorusuna yanıt arayanlar için Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan tüm illerin sahur vakitleri....
2
Abone Ol
SAHUR SAAT KAÇTA?
15 Mayıs sahur saatleri Ramazan Diyanet İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet İmsakiyesi'ne göre 15 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İstanbul: 03:53
Ankara: 03:43
İzmir: 04:14
Bursa: 03:57
3
Abone Ol
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.
Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.
Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.
Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.
5
Abone Ol
RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME KURALLARI
Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.
Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.
İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.
6
Abone Ol
Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.
Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.