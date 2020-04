Tüm illerin iftar vakti ve Ramazan İmsakiyesi 2020: Ankara İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri

Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kovid-19 gölgesinde idrak edilecek ramazanda vatandaşların, evlerinde ailesiyle namaz kılmasını, kitap okuma halkaları oluşturmasını ve iletişim araçlarıyla yakınlarının hatırını sormasını tavsiye etti.



On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını, bu sürecin ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra dini hayatı etkilediğini söyledi.

Camilerde cemaatle ibadet edilecek günlerin bir an önce gelmesi için dua ettiğini belirten İşliyen, teravih namazlarının camide cemaatle eda edilmemesinin, ramazanın neşesi, feyiz ve bereketinden yararlanılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

İşliyen, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini dile getirerek, "Özellikle teravih namazı bağlamında kardeşlerimize 'Mademki camilere gidemiyoruz, o halde camileri evlerimize getirelim.' şeklinde bir çağrı yapıyoruz." diye konuştu.

"İhmal edilenleri imar edebiliriz"

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a, "Evlerinizi mescit haline getirin." buyurduğuna işaret eden İşliyen, koronavirüsle mücadele sürecinin ihmal edilenlerin imar edilmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İşliyen, insanların, "nazargahı ilahi (Allah'ın baktığı yer)" olan kalplerini ihmal ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bedenimiz, elbisemiz, işimiz, aşımız ve fiziğimizle o kadar çok meşgul olduk ki Allah'ın nazargahı olan kalplerimizi ihmal ettik. Kalbi imar etmenin yolu zikir, Kur'an, tezekkür, tefekkür ve ibadettir. Dolayısıyla zorunlu inzivada olduğumuz bugünlerde kalbimize yönelebiliriz. Eşlerimizi, eşlerimizle sohbet etmeyi ve çocuklarımızla ilgilenmeyi ihmal etmiş olabiliriz. İşte Allah, o ihmalimizi telafi etme imkanı verdi.""Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim"Vatandaşların ramazanda evde geçirdiği vakti ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lazım. 'Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sure okuyamıyorum.' diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler. Çay ve aile sohbetlerimiz aynı zamanda ilim meclislerimiz olsun. Mukabele geleneğimizde olduğu gibi hatimlerimizi okuyacağız ama ramazan boyunca Kur'an'ın tamamının anlamını okumaya gücümüz yetmese bile, belli surelerin anlamını okuyalım.

Hazret Peygamberin hayatını anlatan, çok güzel yazılmış ve çok hacimli olmayan kitaplar var. Bu ramazandan başlamak suretiyle Peygamber Efendimizin, Sahabe-i Kiram'ın hayatlarından parçalar anlatan, ibadet, ahlak ve benzeri kuralları ihtiva eden ilmihal kitaplarını okuyalım ama mutlaka bir okuma geleneği geliştirelim. Çünkü aynı çatının altında yabancı, birbiriyle konuşamaz insanlar haline geldik. Çünkü maalesef her birimiz elimizdeki telefonun ekranından açılan dünyayı, yanımızdaki sevdiğimizin dünyasına açılmaya tercih ediyoruz."

"Hazreti Peygamberin tavsiye ettiği şekilde itikaf günlerini geçirebiliriz"Ramazanın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetine değinen İşliyen, ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların itikafa evlerinde girebileceğini kaydetti.

İşliyen, vatandaşların evlerinin bir odasını itikaf alanı yapabileceğini bildirerek, "Madem bu yılki itikafı mescitlerde yapamıyoruz, o zaman zikir, ibadet, tefekkür, tezekkür, Kur'an ve duayla meşgul olmak üzere kendi evlerimizde itikafa girebilir, dua edebilir ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekilde o günleri geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Çevremizdekileri kesinlikle ihmal etmemeliyiz"İşliyen, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yoğun katılımların olduğu iftar sofralarının kurulamayacağına işaret ederek, "Ramazanda toplu iftarlar yapamayacak olmamız, ramazandan fakirleri istifade ettiremeyeceğimiz anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanın ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girileceğini hatırlatan İşliyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte telefonları ve iletişim araçlarını kullanarak çevremizdekilerin halini hatırını sorabiliriz. Akrabalarımızın ve çevremizdekilerin evlerine gidemesek bile kapıdan hal ve hatırlarını sorabiliriz, ihtiyaçlarını görebiliriz ama kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Bir telefon etmek suretiyle bile olsa gönüllerini almalı, varsa mutlaka ihtiyaçlarını görmeliyiz."