Tüm illerin iftar saatleri 2021: İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi
İftar saatleri tüm illerde sorgulanıyor. Ramazan ayının üçüncü günü, 15 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2021 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı
Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler
İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 15 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.33, İstanbul’da 19.50, İzmir’de 19.54'de yapılacak.
Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
İSTANBUL İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|20:19
|21:56***
ANKARA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|19:31
|20:54*
|2
|14.04.2021
|04:36
|19:32
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:34
|19:33
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:33
|19:34
|20:58
|5
|17.04.2021
|04:31
|19:35
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:29
|19:36
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:27
|19:37
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:25
|19:38
|21:04
|9
|21.04.2021
|04:23
|19:39
|21:05
|10
|22.04.2021
|04:22
|19:40
|21:07
|11
|23.04.2021
|04:20
|19:41
|21:08
|12
|24.04.2021
|04:18
|19:42
|21:09
|13
|25.04.2021
|04:16
|19:44
|21:11
|14
|26.04.2021
|04:14
|19:45
|21:12
|15
|27.04.2021
|04:13
|19:46
|21:14
|16
|28.04.2021
|04:11
|19:47
|21:15
|17
|29.04.2021
|04:09
|19:48
|21:16
|18
|30.04.2021
|04:07
|19:49
|21:18
|19
|01.05.2021
|04:06
|19:50
|21:19
|20
|02.05.2021
|04:04
|19:51
|21:21
|21
|03.05.2021
|04:02
|19:52
|21:22
|22
|04.05.2021
|04:01
|19:53
|21:23
|23
|05.05.2021
|03:59
|19:54
|21:25
|24
|06.05.2021
|03:57
|19:55
|21:26
|25
|07.05.2021
|03:56
|19:56
|21:28
|26
|08.05.2021
|03:54
|19:57
|21:29**
|27
|09.05.2021
|03:52
|19:58
|21:31
|28
|10.05.2021
|03:51
|19:59
|21:32
|29
|11.05.2021
|03:49
|19:59
|21:34
|30
|12.05.2021
|03:48
|20:00
|21:35***
İZMİR İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|05:05
|19:52
|21:13*
|2
|14.04.2021
|05:03
|19:53
|21:14
|3
|15.04.2021
|05:02
|19:54
|21:16
|4
|16.04.2021
|05:00
|19:55
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:58
|19:56
|21:18
|6
|18.04.2021
|04:56
|19:57
|21:19
|7
|19.04.2021
|04:55
|19:58
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:53
|19:59
|21:22
|9
|21.04.2021
|04:51
|20:00
|21:23
|10
|22.04.2021
|04:50
|20:01
|21:24
|11
|23.04.2021
|04:48
|20:02
|21:26
|12
|24.04.2021
|04:46
|20:03
|21:27
|13
|25.04.2021
|04:45
|20:04
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:43
|20:05
|21:30
|15
|27.04.2021
|04:41
|20:06
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:40
|20:07
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:38
|20:08
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:36
|20:09
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:35
|20:10
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:33
|20:10
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:31
|20:11
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:30
|20:12
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:28
|20:13
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:27
|20:14
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:25
|20:15
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:24
|20:16
|21:45**
|27
|09.05.2021
|04:22
|20:17
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:21
|20:18
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:19
|20:19
|21:49
|30
|12.05.2021
|04:18
|20:20
|21:51***
ADANA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:36
|19:18
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:35
|19:19
|20:38
|3
|15.04.2021
|04:33
|19:20
|20:39
|4
|16.04.2021
|04:31
|19:21
|20:40
|5
|17.04.2021
|04:30
|19:22
|20:41
|6
|18.04.2021
|04:28
|19:23
|20:43
|7
|19.04.2021
|04:26
|19:23
|20:44
|8
|20.04.2021
|04:25
|19:24
|20:45
|9
|21.04.2021
|04:23
|19:25
|20:46
|10
|22.04.2021
|04:21
|19:26
|20:47
|11
|23.04.2021
|04:20
|19:27
|20:48
|12
|24.04.2021
|04:18
|19:28
|20:50
|13
|25.04.2021
|04:17
|19:29
|20:51
|14
|26.04.2021
|04:15
|19:30
|20:52
|15
|27.04.2021
|04:13
|19:31
|20:53
|16
|28.04.2021
|04:12
|19:31
|20:55
|17
|29.04.2021
|04:10
|19:32
|20:56
|18
|30.04.2021
|04:09
|19:33
|20:57
|19
|01.05.2021
|04:07
|19:34
|20:58
|20
|02.05.2021
|04:06
|19:35
|20:59
|21
|03.05.2021
|04:04
|19:36
|21:01
|22
|04.05.2021
|04:03
|19:37
|21:02
|23
|05.05.2021
|04:01
|19:38
|21:03
|24
|06.05.2021
|04:00
|19:39
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:59
|19:39
|21:06
|26
|08.05.2021
|03:57
|19:40
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:56
|19:41
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:54
|19:42
|21:09
|29
|11.05.2021
|03:53
|19:43
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:52
|19:44
|21:12***
BURSA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:53
|19:47
|21:10*
|2
|14.04.2021
|04:51
|19:48
|21:12
|3
|15.04.2021
|04:49
|19:49
|21:13
|4
|16.04.2021
|04:47
|19:50
|21:14
|5
|17.04.2021
|04:45
|19:51
|21:16
|6
|18.04.2021
|04:43
|19:52
|21:17
|7
|19.04.2021
|04:41
|19:53
|21:18
|8
|20.04.2021
|04:40
|19:54
|21:20
|9
|21.04.2021
|04:38
|19:55
|21:21
|10
|22.04.2021
|04:36
|19:56
|21:23
|11
|23.04.2021
|04:34
|19:57
|21:24
|12
|24.04.2021
|04:32
|19:58
|21:25
|13
|25.04.2021
|04:30
|19:59
|21:27
|14
|26.04.2021
|04:29
|20:00
|21:28
|15
|27.04.2021
|04:27
|20:01
|21:30
|16
|28.04.2021
|04:25
|20:02
|21:31
|17
|29.04.2021
|04:23
|20:03
|21:32
|18
|30.04.2021
|04:22
|20:04
|21:34
|19
|01.05.2021
|04:20
|20:05
|21:35
|20
|02.05.2021
|04:18
|20:06
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:16
|20:07
|21:38
|22
|04.05.2021
|04:15
|20:08
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:13
|20:09
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:11
|20:10
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:10
|20:11
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:08
|20:12
|21:46**
|27
|09.05.2021
|04:06
|20:13
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:05
|20:14
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:03
|20:15
|21:50
|30
|12.05.2021
|04:02
|20:16
|21:51***
ANTALYA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:55
|19:37
|20:55*
|2
|14.04.2021
|04:53
|19:38
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:52
|19:38
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:50
|19:39
|20:59
|5
|17.04.2021
|04:48
|19:40
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:47
|19:41
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:45
|19:42
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:44
|19:43
|21:03
|9
|21.04.2021
|04:42
|19:44
|21:04
|10
|22.04.2021
|04:40
|19:45
|21:06
|11
|23.04.2021
|04:39
|19:45
|21:07
|12
|24.04.2021
|04:37
|19:46
|21:08
|13
|25.04.2021
|04:36
|19:47
|21:09
|14
|26.04.2021
|04:34
|19:48
|21:10
|15
|27.04.2021
|04:32
|19:49
|21:12
|16
|28.04.2021
|04:31
|19:50
|21:13
|17
|29.04.2021
|04:29
|19:51
|21:14
|18
|30.04.2021
|04:28
|19:52
|21:15
|19
|01.05.2021
|04:26
|19:53
|21:16
|20
|02.05.2021
|04:25
|19:53
|21:18
|21
|03.05.2021
|04:23
|19:54
|21:19
|22
|04.05.2021
|04:22
|19:55
|21:20
|23
|05.05.2021
|04:20
|19:56
|21:21
|24
|06.05.2021
|04:19
|19:57
|21:23
|25
|07.05.2021
|04:18
|19:58
|21:24
|26
|08.05.2021
|04:16
|19:59
|21:25**
|27
|09.05.2021
|04:15
|20:00
|21:26
|28
|10.05.2021
|04:13
|20:00
|21:28
|29
|11.05.2021
|04:12
|20:01
|21:29
|30
|12.05.2021
|04:11
|20:02
|21:30***