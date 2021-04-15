Tüm illerin iftar saatleri 2021: İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi

Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler



İFTAR SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 15 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.33, İstanbul’da 19.50, İzmir’de 19.54'de yapılacak.



Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.