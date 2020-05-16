Tüm gıdalar buzdolabında saklanır mı? Büyük bir hata yapıyormuşuz

Sarımsağı da buzdolabında muhafaza etmek doğru değil. Çünkü hem aromasını kaybeder hem de acılaşır. Onun yerine sarımsaklarınızı da soğanlarınız gibi serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Kokusundan rahatsızsanız sarımsakları kapalı bir kavanoza da yerleştirebilirsiniz.