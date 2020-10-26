Tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi bozdular... Aliyev'den son dakika açıklaması geldi: 'Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi'

ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZDAN DEFOLUP GİTMELİ! Ermenistan'ın Gence'ye iki kez balistik füzelerle saldırdığını, sivillerin yaşamını yitirdiğini, Terter, Ağdam ve cephe hattına yakın diğer yerleşim birimlerine binlerce mermi atıldığını hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti: "Ancak uluslararası toplum sessizliğini koruyor, arabulucular da sessiz kalıyor. Şimdi tek istedikleri Ermenistan'ı bu durumdan kurtarmak. Bunun ise tek yolu var. Ermenistan, topraklarımızdan gönüllü olarak çekilmeli, defolup gitmelidir. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Fakat onlara baskı yapılmıyor, aksine bize baskı yapma girişimleri var. Tabii ki kimse bizim irademizi etkileyemez. Askerlerimiz ve vatandaşlarımız bilsin ki hem cephede hem de siyasi arenada çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. Savaş alanında kan döküyoruz, kahramanların canı pahasına topraklarımızı işgalcilerden kurtarıyoruz, aynı zamanda siyasi arenada da direniyoruz, tutumumuzu cesaretle savunuyoruz."