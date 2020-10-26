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hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 12:56 | 

Tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi bozdular... Aliyev'den son dakika açıklaması geldi: 'Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi'

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Şiddetli çatışmalar sonrasında Gubadlı kent merkezi işgalden kurtarılır ve Ermenistan askerleri etkisiz hale getirilirken, Gelen son dakika haberine göre, Ermenistan'ın Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlediği ortaya çıktı. Öte yandan ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani ateşkes, yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girdi. Ancak Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Terter'de ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Aliyev, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu.

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Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alırken, Ermenistan ordusunun hezimeti de sürüyor.

2ERMENİSTAN ATEŞKESİ 5 DAKİKA İÇİNDE İHLAL ETTİ
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ERMENİSTAN ATEŞKESİ 5 DAKİKA İÇİNDE İHLAL ETTİ

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürdürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

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Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

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Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi. Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

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ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

7ERMENİSTANIN ATEŞKES İHLALİNE ALİYEVDEN SERT CEVAP
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ERMENİSTAN'IN ATEŞKES İHLALİNE ALİYEV'DEN SERT CEVAP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle ilgili açıklama yaptı. Aliyev "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." ifadesini kullandı.

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Aliyev: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." sözleriyle Ermenistan'a tepki gösterdi.

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Aliyev: "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." derken "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

11HACIYEV: ATEŞKES İHLALİNDEN ERMENİSTAN SORUMLU
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HACIYEV: ATEŞKES İHLALİNDEN ERMENİSTAN SORUMLU

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı. Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

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Ermenistan'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti: "Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."

13ERMENİSTAN, ASKERLERİNE AZERBAYCANA AİT ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİRDİ
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ERMENİSTAN, ASKERLERİNE AZERBAYCAN'A AİT ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİRDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.

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Cephede hezimeti süren Ermenistan ise çareyi terör örgütü PKK'yı Karabağ'a naklederek, savaştırmada arıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.

15ERMENİ ASKERİNİN ÜZERİNDEKİ FORMA AZERBAYCANA AİT
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ERMENİ ASKERİNİN ÜZERİNDEKİ FORMA AZERBAYCAN'A AİT

Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nca, Ermenistan Savunma Bakanı’nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Ermenistan Savunma Bakanı’nın yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin üniformasının Azerbaycan askeri üniformasıyla aynıdır. Ermeni askerinin Azerbaycan askeri üniformasıyla aynı olmasının ciddi şüpheler uyandırmaktadır" dedi.

16ERMENİSTAN-PKKDAN KARABAĞ İÇİN KİRLİ PLAN
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ERMENİSTAN-PKK'DAN KARABAĞ İÇİN KİRLİ PLAN

Öte yandan, Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenilmişti. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

17PKKLI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER
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PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER

Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

18ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ
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ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

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Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşısında aldığı ağır darbelerin ardından savaş suçu olarak sayılan bir gelişmeye daha imza attı. Misket ve fosfor bombası, SCUD füzesiyle Azerbaycan'da onlarca insanın ölümüne neden olan Ermenistan, artan asker kaybının ardından çocukları da cepheye göndermeye başladı.

20ERMENİSTAN ÇOCUK ASKER KULLANARAK SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ
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ERMENİSTAN ÇOCUK ASKER KULLANARAK SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

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Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

23ALİYEV: MİNSK GRUBU AZERBAYCANI KANDIRIYOR
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ALİYEV: MİNSK GRUBU AZERBAYCAN'I KANDIRIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Komuta Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, cephe hattında yer alan birliklerin komutanlarının da katılımıyla toplantı düzenlendi. Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, işgalden kurtarılan yerleşim birimlerinin harabe durumda olduğunu, tüm ev ve binaların, tarihi ve dini yapıların düşman tarafından tahrip edildiğini kaydetti.

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Aliyev, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan kendi isteğiyle ayrılmayı düşünmediğini bu günlerde bir kez daha gördüklerini belirterek, "Ermenistan'ın bu 30 yıl boyunca sadece zaman kazanmak ve statükoyu sürdürmek istediğini bir kez daha gördük. Ne yazık ki uluslararası arabulucular, işgalci devlete gerekli baskıyı yapamadılar veya yapmak istemediler. Aksi takdirde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararı kağıt üzerinde kalmazdı." dedi.

25ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZDAN DEFOLUP GİTMELİ
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ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZDAN DEFOLUP GİTMELİ!

Ermenistan'ın Gence'ye iki kez balistik füzelerle saldırdığını, sivillerin yaşamını yitirdiğini, Terter, Ağdam ve cephe hattına yakın diğer yerleşim birimlerine binlerce mermi atıldığını hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti: "Ancak uluslararası toplum sessizliğini koruyor, arabulucular da sessiz kalıyor. Şimdi tek istedikleri Ermenistan'ı bu durumdan kurtarmak. Bunun ise tek yolu var. Ermenistan, topraklarımızdan gönüllü olarak çekilmeli, defolup gitmelidir. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Fakat onlara baskı yapılmıyor, aksine bize baskı yapma girişimleri var. Tabii ki kimse bizim irademizi etkileyemez. Askerlerimiz ve vatandaşlarımız bilsin ki hem cephede hem de siyasi arenada çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. Savaş alanında kan döküyoruz, kahramanların canı pahasına topraklarımızı işgalcilerden kurtarıyoruz, aynı zamanda siyasi arenada da direniyoruz, tutumumuzu cesaretle savunuyoruz."

26AZERBAYCAN HALKININ SABRI TÜKENDİ
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'AZERBAYCAN HALKININ SABRI TÜKENDİ'

Operasyonların durması için şartlarını da belirten Aliyev, şu değerlendirmelere yer verdi: "Ermenistan'ı himaye eden ülkeler, topraklarımızın 30 yıldır işgal altında kalması için onlara olanak sağlayan devletler ateşkes istiyorsa Ermenistan'a baskı yapsınlar. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan'ın işgal altındaki topraklardan çekileceğini ilan etmelidir. Böyle bir açıklama duymadık. Aksine, halkların kendi mukadderatını tayinden bahsediyor. O aslında müzakere sürecini yok etti. Kayıtsız şartsız ateşkes olmaz. 30 yıl daha bizi kandıracaklar, heyetler 30 yıl daha buraya gelecek, görüşmeler yapılacak. Gına geldi artık, Azerbaycan halkının sabrı tükendi. 28 yıl önce Minsk Grubu kuruldu, 28 yıldır bizi kandırıyorlar, 28 yıldır bize vaatler veriyorlar, 'Bekleyin.' diyorlar, 'Ermenistan'a baskı yapacağız.' diyorlar. Hepsi yalandı"

27İRANDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE
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İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı.

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İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Doğu Azerbaycan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İran devlet televizyonuna konuştu.

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Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı” dedi.

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İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

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Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

33156 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇMİŞ OLDU
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156 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇMİŞ OLDU

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

34AZERBAYCANIN SİVİL KAYIPLARI
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AZERBAYCAN'IN SİVİL KAYIPLARI

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 26 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 65 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerden 18'inin kadın, 10'unun çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sivillerden de 69'unun kadın, 32'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

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