Tüm dünyada haber oldu! Listeye Türkiye'den bir yer girdi...
Dünyanın merakla beklediği UNESCO Dünya Miras Listesi açıklandı. Toplantı geçtiğimiz sene Covid sebebiyle yapılamamıştı. Türkiye'den bu sene de bir yer listeye girerken, tüm dünyada haber oldu.
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UNESCO, Peru'daki tarih öncesi bir güneş gözlemevinden Suudi Arabistan'daki yaklaşık 7.000 yıllık kaya sanatına kadar, Dünya Mirası Listesine 33 yeni sitesine ekledi.
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Komitenin geçen yıl COVID-19 nedeniyle toplanamamasının ardından 2021'de normalden daha fazla yer eklendi.
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Son iki yıldaki uzun bir aday listesini sıraladıktan sonra, Dünya Mirası Komitesi, Çin'in Fuzhou kentinde online olarak birçok katılımcıyla oy kullanmak için bir araya geldi.
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Eklenen yeni noktalardan birçoğu Avrupa'daydı. Türkiye'den de listeye kesin eklenen bir yer var.
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'Miras' olarak kabul edilenler, tüm alanları kapsayan üç kategoriyle farklı olabilir: kültürel önem, çevresel önem veya her ikisinin bir kombinasyonu.
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Tatil destinasyonları ararken çoğumuz gezilerimizi bu önemli destinasyonlar etrafında kuruyoruz.
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Şimdiye kadar, Türkiye'den 19 alan dahil olmak üzere, tüm dünyadan hem doğal hem de kültürel binden fazla sit alanı listeye eklendi. Bu yıl ise listeye Türkiye'den bir yer listeye girdi... İşte detaylar...
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Japonya'nın Hokkaido, Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde bulunan arkeolojik bölgeler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
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Peru'da yer alan en eski Güneş gözlemevi, UNESCO Dünya Mirası statüsüne layık görüldü.
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İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olan Quanzhou liman kenti de listeye girdi.
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İspanya, yaklaşık otuz yıldır Madrid'deki Paseo del Prado ve Retiro Park'ın UNESCO tarafından resmen tanınmasını sağlamaya çalıştı ve sonunda başarılı oldu.
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Diğer yeni kültürel siteler arasında şu anda Belçika ve Hollanda olan "Hayırseverlik Kolonileri" yer alıyor.
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17. yüzyılda sellere karşı Amsterdam'da oluşturulan Hollanda Su Hattı da Dünya Mirası statüsüne yükseltildi.
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde yer alan Ramappa Tapınağı da UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi.
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1929'da yapımına başlayan ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi'ni birbirine bağlayan Trans-İran Demiryolu da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.
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İtalya'nın kuzeydoğu kesimindeki Padova kendinte yer alan sit alanı da listeye girdi.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü kalıcı listeye alındı. Geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanan höyüğü, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Şimdiye kadar yapılan kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.
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7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü, 2014'te geçici listeye alınmıştı.