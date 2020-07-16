Ülkesinde kahraman oldu

Ünlü oyuncu Anne Hathaway Instagram paylaşımı yaparak küçük kahramanın hikayesini duyurdu. "Ben bir kahraman değilim ama bir kahraman gördüğümde hemen tanırım. Umarım hayatım boyunca senin kadar cesur olabilirim Bridger" ifadesini kullanan güzel yıldız dostu oyuncu Mark Ruffalo'ya da seslendi.