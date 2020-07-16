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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 13:11,

Ülkesinde kahraman oldu

Küçük kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için kendini feda eden ve yüzü yaralanan cesur çocuk tüm dünyada kahraman ilan edildi.

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Tüm dünya kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman ABD'li Bridger Walker'ı konuşuyor.

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Wyoming'de yaşanan olayda Bridger Walker henüz 6 yaşında olmasına rağmen kız kardeşine saldıran köpeğe engel olarak günün kahramanı ilan edildi.

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Küçük kardeşini korumak için köpekle kardeşinin arasına giren küçük çocuğu feci şekilde ısıran köpek çocuğun yüzünde birçok yaraya sebep oldu ve minik kahramana tam 90 dikiş atılmak zorunda kalındı.

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Küçük Bridger kardeşine köpek saldırdığında "eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım kardeşim değil" diyerek araya girmiş.

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Bridger'ın bu sözleri olayı öğrenen herkesi duygulandırdı.

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Başrolünde çocukların olduğu bu büyük kahramanlık olayı Bridger'in teyzesi Nicole Walker tarafından Instagram'dan paylaşılmasıyla tüm dünya tarafından duyuldu.

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Olaya Hollywood yıldızları da kayıtsız kalamadı.

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Ünlü oyuncu Anne Hathaway Instagram paylaşımı yaparak küçük kahramanın hikayesini duyurdu. "Ben bir kahraman değilim ama bir kahraman gördüğümde hemen tanırım. Umarım hayatım boyunca senin kadar cesur olabilirim Bridger" ifadesini kullanan güzel yıldız dostu oyuncu Mark Ruffalo'ya da seslendi.

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Hathaway yaptığı paylaşımda "Ne dersin bu çocuk gerçek bir kahraman değil mi?" diyerek Avangers serisinin yıldızlarından Ruffalo'ya küçük Bridger için destek vermesi çağrısında bulundu.

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Küçük Bridger'ın kız kardeşiyle olan fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Teyzesi yeğenin fotoğrafını paylaşarak kahranlık hikayesini paylaşırken olayın duyurulması için takipçilerinden destek istedi

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Birçok sosyal medya kulllanıcısı Bridger'ın fotoğraflarını paylaşarak kahramanlığını kutladı.

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Filmlerdeki süper kahramanlara benzetilen cesur çocuk #kahraman etiketiyle sosyal medyanın yeni yıldızı haline geldi.

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Teyzesi yaptığı açıklamada Bridger'ın dikişlerinin iyileşmeye başladığı müjdesini verirken yeğeninin kendisiyle ilgili paylaşımları görünce çok mutlu olduğunu da ekledi.

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