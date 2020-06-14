Tüm dünya merakla bunu bekliyordu! 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor...

ALMANYA BÜYÜK ÖLÇÜDE NORMALE DÖNÜYOR Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri 15 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldıracak. İtalya'dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrolleri 15 Haziran'da, İspanya'dan gelenlere yönelik kontrolleri ise 21 Haziran'da sonlandıracak. Almanya, AB ve Schengen ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat uyarılarını da 15 Haziran'da kaldıracak, bunun yerine ayrıntılı olarak bu ülkelere seyahat edeceklere "seyahat tavsiyeleri" yayınlayacak. AB dışındaki ülkelere ise seyahat uyarıları 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.