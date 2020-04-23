Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Sokağa çıkma yasağında çalışanın ücreti kesilir mi?

İşsizlik maaşına, bir başka adıyla da işsizlik ödeneğine başvuracak. Maaştan da işten çıkarılmadan önce son 120 sigortalı olarak çalışanlar ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için de İŞKUR’a şahsen başvurulması gerekiyor. Başvuruyu da işten çıkarıldığınız tarihten sonraki 30 gün içinde yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı kapsamında da son 4 ay asgari ücretle çalışan 1.168 lira, son 4 ay 3.500 lira maaş ile çalışan 1.389 lira maaşı alabilecek.