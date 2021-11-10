Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Soru: Çalışanın emekliliği dolduğunda, 2021 Aralık’ta emekli olmaları mı, yoksa 2022 Ocak’ta emekli olmaları mı daha avantajlı olur? Müjdat D.
2
Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022’nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek.
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Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha avantajlı. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ
Soru: Eşim 1.1.1964 doğumlu 1.11.1983 yılında sigorta girişi var. 1375 gün primi var. Emekli olması için isteğe bağlı sigorta yaptırsak ne kadar prim yatırıp emekli olabilir? Abdullah T.
5
Cevap: Eşinizin yaştan emekliliği için 15 yıl çalışıp, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurması gerekiyor. Yaş tutsa da çalışma yılı ve prim gün sayısı eksik.
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Aylık en düşük 1.144 lira prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz. O zaman da Bağ-Kur üzerinden emekli olabilirsiniz. Bunun için de 10 yıllık sigortalı olunması gerekiyor.
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EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 27.10.1973 doğumluyum. İlk sigortalı olduğum tarih 18.7.1988. Ne zaman emekli olabilirim? Onur Ö.
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Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5450 gün prim ödemeniz halinde 51 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emekliliğe yetiyor.
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Ancak yaşınız 48 olduğu için yaşınız tutmuyor. Bu durumda yaşı bekleyeceksiniz, 2024 yılında emekli olacaksınız.
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60 YAŞINDA PRİM İADESİ ALACAKSINIZ
Soru: 1986 yılında SSK’lı oldum, emekliliğe hak kazandım, ancak primim sadece 1890 gün. Bu primlerimi geri alabilir miyim? 1968 doğumluyum. Serdar G.
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Cevap: Emeklilik yaşını dolduran, hatta geçen çalışanlar, eğer emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorlarsa ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak alabiliyor.
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Erkek çalışanların prim iadesi alabilmesi için 60 yaşını doldurması gerekiyor. Yedi yıl sonra prim iadesini alabilirsiniz.
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AYRILIRSANIZ KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: 2006 yılından beri bir fabrikada çalışıyorum. SGK hizmet günüm 6200. İşyerinden ayrılırsam tazminat alabilir miyim? SGK girişim 2000. Muhammet K.
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Cevap: Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler.
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1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor. Bu şartlarda tazminat alamazsınız.
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STAJ SÜRESİ EMEKLİLİĞE ETKİ ETMEZ
Soru: Sigorta başlangıç tarihim e-devlette 1.6.1995 gözüküyor. Üniversite mezunuyum. Okurken devlet kurumunda staj yapmıştım, ama gözükmüyor. Emeklilikte etkisi olur mu? 1995 sigorta girişliyim, 7377 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Seher I.
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Cevap: Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla staj süresi emeklilik süresine etki etmez.
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Sigorta başlangıç tarihinize göre 20 yıl çalışıp, 5750 prim günü doldurduğunuzda 51 yaşında emekli oluyorsunuz. Yaşınızı belirtmemişsiniz. Prim gününüz dolmuş, muhtemelen emeklilik için yaşı bekleyeceksiniz.