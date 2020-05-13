Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu şartlarda ödeneği alırsınız, yıllık izninizden düşmez

Cevap: Koronavirüs nedeniyle işyerinin haftalık çalışma süresini geçici olarak üçte bir oranında azaltması ya da faaliyetini tamamen durdurması halinde kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Faaliyet tamamen durdurulmuşsa uzaktan da olsa işveren, çalışanı çalıştıramaz. Ancak üçte bir oranında azaltmışsa, çalışan da kısa çalışma ödeneği ücretini bu süreler için alır; geri kalan sürelerde işveren çalışanı çalıştırmaya devam eder ve çalıştırdığı sürelerin ücretini de öder.