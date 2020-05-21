Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bayramda da çalışana o ödemeler verilecek

3.Bayram tatilinde evden çalışanların haklarında farklılık olur mu? Uzaktan çalışmanın tam olarak sınırları çizilmemiştir. Uzaktan çalışmayla ilgili çalışan ile işveren arasında yeni bir sözleşme yapılmamışsa mevcut iş sözleşmesindeki şartlar aynen devam eder; buna ücret ve izin şartları da dahil.