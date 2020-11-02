Tülin Şahin zor günleri geride bıraktı: Kızım sayesinde kendimi buldum
Tülin Şahin, InStyle dergisine röportaj veren Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın her anına şahit olmak istediğini söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kızı Siena Leyla’nın babası, Portekizli Pedro de Noronha ile mahkemelik olan Tülin Şahin, InStyle dergisine röportaj verdi.
2
Abone Ol
20 yıldır podyumda yürüyen kıdemli manken, “İşimi hâlâ ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disipliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu” diye konuştu. Dinlenmek kelimesini bile unuttuğunu söyleyen Tülin Şahin, “Bebeğimi uyutur uyutmaz ütü yapıyorum, çamaşır yıkıyorum, kızımın yemeğini hazırlıyorum” dedi.
3
Abone Ol
İşte Tülin Şahin'in açıklamaları:
“Siena Leyla bana çok şey kattı. Daha sabırlı olmayı öğretti. Beni törpüledi. Hayatı yeniden keşfetmemi sağladı. Sayesinde zamanı iyi kullanmam gerektiğini anladım. Artık bir güne 72 saat sığdırıyorum.
Anne olmaya bayıldım. Kendimi buldum. Hamilelik döneminde canımın istediğini yedim. Sonrasında da kiloları hiç dert etmedim. Bedenim hâlâ ‘spor yap’ demiyor. Bu sürecin tadını çıkarıyorum. Kolay mı; sonuçta 9 ay boyunca içerde bir insan ürettim.”
4
Abone Ol
BEBEĞİNİN BABASIYLA AYRILDI
Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş adamı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Kasım 2019'da da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına alan çift mahkemelik oldu. Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak ‘Tülin Sahin, bana kızımız Siena Leyla yı göstermiyor’ gerekçesiyle dava açtı. Bu arada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı. Yaşadıklarını anlatan Tülin Şahin’e pek çok isimden destek mesajı geldi. İşte Pedro De Noronha ve Tülin Şahin arasındaki olayın ayrıntıları...
5
Abone Ol
Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:
"Merhaba, Bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerdebu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü , hem de çok mahcup etti."
6
Abone Ol
"Her kadının yaşayabileceği , ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi Haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti.
7
Abone Ol
Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi.
8
Abone Ol
Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı."
9
Abone Ol
"Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna`yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum."
10
Abone Ol
Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir.Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz. Bana, aileme ve kızıma bu hassas dönemde saygı göstermenizi rica ediyorum"
11
Abone Ol
12
Abone Ol
Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor
Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)