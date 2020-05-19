Tülin Şahin: Ülkemle gurur duyuyorum

Yaklaşık üç saat süren yayında dünyaca ünlü katılımcılar, ‘yeni normal’ ve ‘yeni dünya’ hakkındaki görüşlerini dile getirdi. “Yeni dünya için dileğiniz nedir?” sorusuna Şahin “Umarım farkındalığı artmış yeni bir dünya ile tanışırız. Şu an eskisinden daha çok birleşmiş durumdayız. Bu olay bizi din, dil, ırk ayrımı olmadan, çok güzel birleştirdi. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladık” cevabını verdi.