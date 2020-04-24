Tükürük ve balgam yutmak oruç bozar mı? Yutkunmak orucu etkiler mi?

ORUÇLUYA MEKRUH OLAN ŞEYLER



1. Bir şey tatmak, kocası titiz kadınların yemeğin tuzuna bakmaları gibi. Ancak, tat genize ulaşmamalıdır. Ulaşırsa bozar.



2. Tükrüğü ağızda biriktirip yutmak,



3. Kan aldırmak, hacamat olmak veya bedeni zayıf düşürücü şeyleri yapmak,



4. Nefsine güvenemeyenler için, ailesini öpmek veya kucağına almak,



5. Çiğnenerek tadı hiç kalmamış ve dağılmayan cinsten olan eski sakız çiğnemek mekruhtur. Ancak; bu vasıfta olan bir sakızı dahi çiğnemek, görenleri sû-î zanna sevkedeceğinden, İslam adabına aykırıdır. Ayrıca, dağılan parçaları yutmak ve orucu bozmak tehlikesi vardır. Esasen bu kayıtları herkes bilmeyeceğinden ve sakız çiğnerken tadı ve küçük parçaları mutlaka içeri gideceğinden, orucu bozar, diye fetva vermek ve zikredilen mutlak keraheti “kerahat-i tahrimiye”ye hamletmek doğru olur. Buna göre, zamanımızda mevcut sakız nevilerinin, özellikle çiklet çeşitlerinin orucu bozacağında bizce hiç şüphe yoktur. Nitekim bu konuda sorulan sorulara Din İşleri Yüksek Kurulunca bu şekilde cevap verilmiştir.