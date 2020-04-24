Tükürük ve balgam yutmak oruç bozar mı? Yutkunmak orucu etkiler mi?

Orucu bozan ya da bozmayan şeyler arasında tükürük yutmak ya da balgam yutmak gibi durumların olup olmadığını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden Diyanet kaynaklı araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, tükürük yutmak ve balgam yutmak orucu bozar mı? İşte, yutkunmak orucu etkiler mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanan yutkunmak ve balgam yutmak orucu bozar mı sorusunun cevabı, oruç ibadetinin ilk gününde pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Yutkunmak orucu bozar mı sorusu ile konuya yanıt arayan pek çok kişi, bu bağlamda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre balgam yutmak ve tükürük yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı orucu bozmayan durumlar arasında, ağzına gelen balgamı veya burnuna inen akıntıyı yutmak yer almaktadır.
Ancak Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur.
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ORUÇLUYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
1. Bir şey tatmak, kocası titiz kadınların yemeğin tuzuna bakmaları gibi. Ancak, tat genize ulaşmamalıdır. Ulaşırsa bozar.
2. Tükrüğü ağızda biriktirip yutmak,
3. Kan aldırmak, hacamat olmak veya bedeni zayıf düşürücü şeyleri yapmak,
4. Nefsine güvenemeyenler için, ailesini öpmek veya kucağına almak,
5. Çiğnenerek tadı hiç kalmamış ve dağılmayan cinsten olan eski sakız çiğnemek mekruhtur. Ancak; bu vasıfta olan bir sakızı dahi çiğnemek, görenleri sû-î zanna sevkedeceğinden, İslam adabına aykırıdır. Ayrıca, dağılan parçaları yutmak ve orucu bozmak tehlikesi vardır. Esasen bu kayıtları herkes bilmeyeceğinden ve sakız çiğnerken tadı ve küçük parçaları mutlaka içeri gideceğinden, orucu bozar, diye fetva vermek ve zikredilen mutlak keraheti “kerahat-i tahrimiye”ye hamletmek doğru olur. Buna göre, zamanımızda mevcut sakız nevilerinin, özellikle çiklet çeşitlerinin orucu bozacağında bizce hiç şüphe yoktur. Nitekim bu konuda sorulan sorulara Din İşleri Yüksek Kurulunca bu şekilde cevap verilmiştir.