TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI 2023 SON DURUM | TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak)? Temmuz ayı enflasyon beklentisi

Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli olurken, gözler de TÜİK enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. TÜİK temmuz enflasyon oranları bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, hangi gün açıklanacak? TUİK enflasyon beklentisi ne yönde? İşte TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih bilgisi