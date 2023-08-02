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TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI 2023 SON DURUM | TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak)? Temmuz ayı enflasyon beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#Tüik#Tük Enflasyon#Tüik Enflasyon Rakamları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 18:29

Enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından açıklanırken, gözler de temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Enflasyon oranı, Temmuz ayı enflasyon rakamları ile büyük öneme sahip olacak. TÜİK temmuz ayı enflasyon oranlarını bu hafta açıklayacak. Memur ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon, haziran ayında aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 olmuştu. Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 oldu. Peki, temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/4TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI 2023 SON DURUM | TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak) Temmuz ayı enflasyon beklentisi

Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli olurken, gözler de TÜİK enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. TÜİK temmuz enflasyon oranları bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, hangi gün açıklanacak? TUİK enflasyon beklentisi ne yönde? İşte TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih bilgisi

2/4TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Temmuz ayına ait enflasyon rakamları da 3 Ağustos tarihinde belli olacak.

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3/4ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2023 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.

4/4ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2023 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.

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#Tüik#Tük Enflasyon#Tüik Enflasyon Rakamları

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