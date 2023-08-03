TÜİK AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! Ağustos ayı kira zammı (TEFE-TÜFE) yüzde kaç oldu? İşte kira zammı hesaplama...

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için %57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde %25 oranında kira artış oranı uygulanacağını açıkladı.