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TÜİK AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! Ağustos ayı kira zammı (TEFE-TÜFE) yüzde kaç oldu? İşte kira zammı hesaplama...

Güncelleme Tarihi:

#Kira Artış Oranı#Kira Artış Oranı Ağustos 2023#Kira Zammı Ağustos 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 10:23

Ev sahipleri ve kiracıların merak ettiği TÜİK ağustos ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu! Türkiye'de son yıllarda uygulanan kira artış sınırı uygulaması devam ederken kira zammı istatistiksel olarak açıklanıyor. Ağustos 2023 kira zammı da bugün açıklanan TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda netlik kazandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oran sonrasında ağustos ayı kira zammı hesaplama işlemi gerçekleştirilmeye başlandı. Kira artışında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon rakamları etkili oluyor. Ancak bu yıl da geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı uygulaması devam ediyor. Peki, Ağustos kira zammı yüzde kaç oldu? İşte Ağustos ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar…

1/5TÜİK AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU Ağustos ayı kira zammı (TEFE-TÜFE) yüzde kaç oldu İşte kira zammı hesaplama...

TÜİK Ağustos kira zammı 2023 açıklandı! Her ay düzenli olarak açıklanan verilere binlerce kişiye ışık tutuyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte gözler Ağustos ayı kira artış oranı açıklamasına çevrildi. Her ay düzenli olarak yayınlanan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılıyor. TÜİK tarafından yayınlanacak TEFE-TÜFE verileri doğrultusunda Ağustos 2023 kira zammı belli oluyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl, fahiş ev fiyatları ve artan kiralar sebebiyle kira artış oranına sınırlama getirildi. Temmuz 2023 itibarıyla %25 kira sınırlaması uygulaması 1 yıl daha devam edecek. Peki, Ağustos kira zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte TÜİK açıklama tarihi!

2/5AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) BELLİ OLDU

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için %57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde %25 oranında kira artış oranı uygulanacağını açıkladı.

 

 

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3/5TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

4/5KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, “Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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5/5AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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