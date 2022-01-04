Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğçe Açıkgöz Kaan Yıldırım ile aşk iddialarıyla konuşuluyor!
Sol Yanım dizisi ile çıkış yakalayan genç oyuncu Tuğçe Açıkgöz son günlerde Kaan Yıldırım ile aşk iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak Börü'nün dijital platformdaki bölümlerinde yer alan Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Açıkgöz'ün oynadığı diziler...
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile adı aşk söylentilerine karışan Tuğçe Açıkgöz kimdir, hangi dizilerde oynadı merak konusu oldu. Henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmezken, gözler Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz'ün sosyal medyasına çevrildi. İşte son günlerde Börü dizisindeki performansıyla yıldızı yeniden parlayan Tuğçe Açıkgöz hakkında merak edilenler...
TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?
10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir’de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan “Alaturka” filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise “Babam Geri Döndü” filminde oynamıştır.
2007 yılında “Vatan Sağolsun” dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise “Yaz’ın Öyküsü” dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.