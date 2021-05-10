Tuğba Özerk kolları sıvadı bahçeye girdi! Hasat zamanı...
İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Pandemi sürecini İzmir - Alaçatı'da geçiren Tuğba Özerk kolları sıvadı bahçeye girdi.
Sevgilisiyle yaklaşık bir yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuğba Özerk baharın gelmesiyle kendini bahçe işlerine adadı.
'Bahçe ile ilgilenmek beni ruhsal olarak dinlendiriyor'
“Mavera” dizisinde rol alan Zara, organik tarıma el attı. Sebze ve meyvesini İzmir’deki çiftlik evinin bahçesinde yetiştiren Zara, “Bahçe ile ilgilenmek beni ruhsal olarak dinlendiriyor. Bu sayede hem deşarj oluyorum hem de organik besleniyoruz” dedi. Zara ayrıca rol aldığı dizisiyle ilgili olumlu dönüşlerden de çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Tolga, ev yaptıracak
Tolga Sarıtaş, sektörden kazandığı parayı gayrimenkule yatıran oyunculardan. Sarıtaş son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı. Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor. Sarıtaş’ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği söyleniyor. (İsmail BAYRAK)
BURADA MUTLUYUM
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
AİLESİYLE ŞİLE'DE YAŞIYOR
Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.
Annesine teşekkür etti
Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.
Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini söyleyen Özay “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” dedi.
ÖZGE BORAK'IN YENİ HAYATI
Bir süredir babasının yanında tatil yapan ünlü oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı. Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik. Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye."
MEMLEKETİNE DÖNDÜ
90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu.
Sosyetenin ünlü simalarından Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip Çatalca Cumhuriyet Köyü'nde kendi çiftliğini kurmuştu.
DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Neslihan Kozanoğlu'nun hiçir detayın unutulmadığı lüks çiftliği bir çok diziye de ev sahipliği yaptı. Kanal D'nin tv tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'nun bir çok bölümü de bu çiftlikte çekildi.
ORGANİK TARIM YAPIYOR
Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.
KÖY HAYATINI SEÇMİŞTİ
Muğla’da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptır Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye köy halkı ‘Hanımın Çiftliği’ adını takmıştı. Bir süre önce de İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun karantina öncesi kabul ettiği projeler salgın nedeniyle ertelendi.
HANIMIN ÇİFTLİĞİ
Özgü Namal 2013-2014 arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Merhamet’ adlı dizinin ardından nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren Özgü Namal oğlu Nefes ile kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi. Ardından Muğla’da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptırdı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı. Zira Özgü Namal, 2009’da oynadığı ‘Hanımın Çiftliği’ dizisiyle yüksek reytinglere imza atmıştı.
SETLERE İDDİALI DÖNÜŞ
Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal bu süreçte 50’ye yakın yapımı “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum” diye reddetti. Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014’te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal’a yine cazip teklifler sunuldu.
Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “Evet” dedi. Özgü Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.
KÖY HAYATI YAŞIYOR
5 yıl önce İzmir’de bir köyde çiftlik satın alıp köy hayatı yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından çiftçilere destek çağrısı yaptı.
Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.
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