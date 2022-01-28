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Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay yeni şarkısıyla geri döndü!

#Tuğba Özay#Tuğba Özay Kimdir#Tuğba Özay Şarkı

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Tuğba Özay, yeni şarkısıyla ekranlara döndü. Mankenliğin ve oyunculuğun ardından şarkıcı kimliğiyle de adından söz ettiren Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay'ın yeni şarkısı ve merak edilenler...

1/3Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli Tuğba Özay yeni şarkısıyla geri döndü

Tuğba Özay 90'lı yılların sevilen şarkısı 'Dinle' cover'ıyla sevenleriyle buluştu. Katıldığı 2. Sayfa programında şarkıyı küçüklüğünden beri söylediğini ve profesyonel olarak seslendirmek istediğini söyleyen Özay, yeniden gündeme geldi. Peki Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay'ın hayatı...

2/3TUĞBA ÖZAY KİMDİR

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Asıl adı Nihal Tuğba Özay olan eski manken 10 Şubat 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

3/3Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli Tuğba Özay yeni şarkısıyla geri döndü

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir.

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