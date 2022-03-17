Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay 'Sil Baştan' yorumuna açıklık getirdi!

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 Şubat 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.



Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.



Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.



Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.



Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.



1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir.