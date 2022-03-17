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Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay 'Sil Baştan' yorumuna açıklık getirdi!

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Gündemden düşmeyen Tuğba Özay, son olarak Şebnem Ferah'ın sevilen şarkısı 'Sil Baştan'ı yorumlamasıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bir organizasyonda seslendirdiği Sil Baştan şarkısında orkestra ile anlaşmazlıklar yaşayınca magazin dünyasında gündem oldu. Katıldığı 2. Sayfa programında yorumlara açıklık getiren Tuğba Özay yeniden merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay şarkıları ve hayatı...

1/3Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, nereli Tuğba Özay Sil Baştan yorumuna açıklık getirdi

Her yaptığı olay olan Tuğba Özay, son günlerde Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirmesiyle gündeme geldi. Yorumu özellikle Şebnem Ferah hayranları tarafından tepki çekerken, Tuğba Özay canlı yayında, "Kimse Şebnem Ferah gibi okuyamaz. Ses sistemi yeterli değildi ve orkestra ile şarkıda uyuşamadık. Kötü yorumlara artık aldırmıyorum" dedi.

2/3TUĞBA ÖZAY KİMDİR

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 Şubat 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir.

3/3TUĞBA ÖZAY ŞARKILARI

TUĞBA ÖZAY ŞARKILARI

İyi ki Geldin

Pes Etme

Hoşça Kal Bayım

Bir Şey Söylemek İstiyorum

Maske

Çat PAt

Kötülükler Kraliçesi

Kapıyı Arala

Yargısız İnfaz

Zıplamayan Bizden Değil

Adam Görünen Madam

Yüreğim Buruk Bugün

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