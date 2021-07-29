Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında, felç mi oldu?

10 Şubat 1978 doğumlu Tuğba Özay, 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yaptıktan, sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydoldu. Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık verdi, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynadı. Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başladı.



1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçildi. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de aldı. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildi.