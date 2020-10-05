Tuğba Keleş'in ses kaydı ortaya çıktı - Tuğba Keleş nasıl öldü, katili Erdoğan Küpeli kimdir?
Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı programına katılan Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşlerinin daha önce katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılmaya çalışıldığı anlardaki ses kaydı ortaya çıktı. Bu gelişme ardından Tuğba Keleş cinayetinin detayları yeniden gündeme geldi.
Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kaçırma anını ise Keleş'in abisi telefon kaydına aldı. Ses kaydında Erdoğan’ı karşısında gören Tuğba Keleş’in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş’in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş’in ise “tapıyorum Erdoğan’a diyeceksin” diyerek bağırdığı görülüyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.
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